https://ria.ru/20220122/semya-1769080506.html
Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи в Омской области
Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи в Омской области - РИА Новости, 22.01.2022
Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи в Омской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о следственных действиях по делу об убийстве семьи из трех человек в Омской... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:27
2022-01-22T19:27
2022-01-22T19:27
происшествия
павлоградский район
омская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о следственных действиях по делу об убийстве семьи из трех человек в Омской области, для помощи в расследовании в регион направлены криминалисты центрального аппарата, сообщается на сайте СК РФ.Ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с ножевыми ранениями. Еще двоим детям, 14-летней девочке и ее 6-летнему брату, удалось сбежать."Председатель СК России для оказания практической помощи направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата... Руководителю СУ СК России по Омской области Винникову О. Е. поручено оперативно доложить о результатах первоначально проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.Кроме того, руководству ГСУ СК России поручено оказать региональному подразделению необходимую практическую помощь в расследовании.
https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769042196.html
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происшествия, павлоградский район, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главе СК доложат о расследовании дела об убийстве семьи в Омской области
Главе СК Бастрыкину доложат о деле об убийстве семьи из трех человек в Омской области