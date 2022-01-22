https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769058088.html

Премьер Баварии выступил против санкций по "Северному потоку — 2"

Премьер Баварии выступил против санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.01.2022

Премьер Баварии выступил против санкций по "Северному потоку — 2"

Лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций против России и проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:21

2022-01-22T15:21

2022-01-22T17:59

в мире

бавария

германия

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нато

христианско-социальный союз

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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций против России и проекта "Северный поток — 2".По его словам, ограничения "уже давно малоэффективны" и, более того, могут навредить самой Германии."Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток — 2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", — добавил политик.Лидер германских консерваторов считает, что "в какой-то момент Западу придется ответить на ключевой вопрос: есть ли план расширения НАТО за счет Украины или нет?" — безотносительно дебатов о праве Москвы "что-либо диктовать здесь". "На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток применительно к Украине еще долго не будет стоять на повестке дня", — отметил Зёдер, добавив, что "Россия — это сложный партнер, но не враг Европе", большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой, поэтому "мы должны продолжать диалог, несмотря на вызовы".Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220122/gaz-1769017779.html

https://ria.ru/20220121/gaz-1768986069.html

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