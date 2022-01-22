15:21 22.01.2022 (обновлено: 17:59 22.01.2022)
Премьер Баварии выступил против санкций по "Северному потоку — 2"
Премьер Баварии Зёдер выступил против ужесточения санкций по "Северному потоку — 2"
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер
БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), баварский премьер Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций против России и проекта "Северный поток — 2".
"Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением", — заявил Зёдер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, ограничения "уже давно малоэффективны" и, более того, могут навредить самой Германии.
"Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода "Северный поток — 2" или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", — добавил политик.
"На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток применительно к Украине еще долго не будет стоять на повестке дня", — отметил Зёдер, добавив, что "Россия — это сложный партнер, но не враг Европе", большинство немцев хотели бы стабильных и мирных отношений с Москвой, поэтому "мы должны продолжать диалог, несмотря на вызовы".
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Против проекта выступают США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию с газопроводом и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.