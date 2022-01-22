15:12 22.01.2022 (обновлено: 16:09 22.01.2022)
Швыдкой назвал украинские санкции оскорблением самих украинцев
Спецпредставитель Швыдкой назвал санкции Киева оскорблением самих украинцев и их культуры
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новые санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Новые санкции, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский против компании "Русские сезоны" и фонда "Национальное культурное наследие" — это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу — все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике", — сказал РИА Новости Швыдкой.
По его словам, подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины "глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка" — по его мнению, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть "серьёзная неуверенность" в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.
"С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что все это не на пользу, прежде всего, самим гражданам Украины", — подчеркнул Швыдкой.
Швыдкой также напомнил, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. Таким образом, отмечает Швыдкой, существование санаций нарушает "всевозможные европейские законы".
"В данном случае я, к сожалению, думаю только о том, что великая украинская культура ставится в положение слабого феномена мировой художественной жизни, которая может проиграть некой более сильной культуре. Это огромная ошибка и серьёзное заблуждение", — резюмировал Швыдкой.
Отвечать на новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций, нет необходимости, потому что Россия — многонациональная страна, в которой есть место для каждой культуры, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Дело не только в том, что в России живут этнические украинцы, которые должны иметь доступ к своей культуре. В России огромный рынок для художников и деятелей культуры Украины, которые, с моей точки зрения, не надо скрывать, потому что русская культура достаточно богата и самодостаточна, чтобы не бояться в России присутствия других культур", — сказал Швыдкой РИА Новости.
Швыдкой также напомнил, что Россия, несмотря на то, что русская культура является "образующим элементом", все же многонациональная страна.
"Это татарская, башкирская, чувашская, аварская, чеченская, якутская культуры… Мы живем в многонациональной стране, и это является нашим богатством. Я много лет говорил своим украинским коллегам, что двуязычие и многоязычие — не ущерб Украине. Там говорят и по-русски, и по-румынски, и по-венгерски, на идише, на татарском... Надо рассматривать многоязычие и мультикультурную ситуацию не как недостаток или проблему, а как благо и удивительное богатство", — считает Швыдкой.
Он также обратил внимание, что на протяжении пяти лет на Украине действует проект "Минская инициатива", в котором наряду с местными деятелями культуры участвуют их коллеги из Белоруссии и России. В частности, последний большой проект проходил летом в Санкт-Петербурге — это был совместный пленэр художников, которые писали петербургские мосты. "Надеюсь, в феврале мы встретимся там же — будет показан фильм об этом событии, а также сделают выставку. Также уже много лет выходит альманах молодых литераторов из Белоруссии, Украины и России Terra Poetica на трех языках", — сказал Швыдкой.
23 декабря 2021, 08:06КультураГлава Восточно-Крымского музея рассказал о процессе по скифскому золоту
Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций, не стоит связывать с ситуацией со скифским золотом, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Попытка придавать проблеме скифского золота некий универсальный характер, с моей точки зрения, неверна. В случае со скифским золотом, с необходимостью вернуть его в музеи Крыма из музея Алларда Пирсона, это конкретная, очень сложная юридическая проблема. Я не стал бы связывать проблему со скифским золотом и юридическую коллизию ни с нашими межмузейными или культурными обменами обменами с Нидерландами, ни в коей мере с тем, что происходит сегодня на Украине (речь идёт о новых санкциях — прим. автора)", — сказал Швыдкой РИА Новости, отвечая на вопрос о связи проблемы скифского золота с введенными Украиной санкциями против российских культурных организаций и учреждений.
Швыдкой считает, что санкции связаны с тем, что украинская власть "уже много лет строит мононациональную культуру, не рассматривая граждан, которые являются этническими русскими, как имеющих право на использование родного языка".
"Это многолетняя практика (строительство мононациональной культуры — ред.), которая идет прежде всего во вред многонациональной украинской культуре. Не надо забывать, что в высшей степени поучительную книгу "Украина — не Россия" один из президентов Украины Леонид Кучма написал на русском языке. Не надо это забывать, идти на поводу у радикальных националистов… Но, по всей видимости, именно этим занимается нынешнее руководство, и это колоссальная ошибка", — подчеркнул Швыдкой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против ряда российских организаций и учреждений. В том числе, "под раздачу" попал проект Минкультуры "Русские сезоны" и фонд "Национальное культурное наследие". Санкции накладывают такие ограничения, как аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера на культурные программы, научное сотрудничество, развлекательные программы от иностранных государств и иностранных частных лиц.