https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769057311.html

Швыдкой назвал украинские санкции оскорблением самих украинцев

Швыдкой назвал украинские санкции оскорблением самих украинцев - РИА Новости, 22.01.2022

Швыдкой назвал украинские санкции оскорблением самих украинцев

Новые санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:12

2022-01-22T15:12

2022-01-22T16:09

украина

михаил швыдкой

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Новые санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Новые санкции, которые ввёл президент Украины Владимир Зеленский против компании "Русские сезоны" и фонда "Национальное культурное наследие" — это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу — все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике", — сказал РИА Новости Швыдкой.По его словам, подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины "глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка" — по его мнению, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть "серьёзная неуверенность" в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.Швыдкой также напомнил, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. Таким образом, отмечает Швыдкой, существование санаций нарушает "всевозможные европейские законы".Отвечать на новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций, нет необходимости, потому что Россия — многонациональная страна, в которой есть место для каждой культуры, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Дело не только в том, что в России живут этнические украинцы, которые должны иметь доступ к своей культуре. В России огромный рынок для художников и деятелей культуры Украины, которые, с моей точки зрения, не надо скрывать, потому что русская культура достаточно богата и самодостаточна, чтобы не бояться в России присутствия других культур", — сказал Швыдкой РИА Новости.Швыдкой также напомнил, что Россия, несмотря на то, что русская культура является "образующим элементом", все же многонациональная страна.Он также обратил внимание, что на протяжении пяти лет на Украине действует проект "Минская инициатива", в котором наряду с местными деятелями культуры участвуют их коллеги из Белоруссии и России. В частности, последний большой проект проходил летом в Санкт-Петербурге — это был совместный пленэр художников, которые писали петербургские мосты. "Надеюсь, в феврале мы встретимся там же — будет показан фильм об этом событии, а также сделают выставку. Также уже много лет выходит альманах молодых литераторов из Белоруссии, Украины и России Terra Poetica на трех языках", — сказал Швыдкой.Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций, не стоит связывать с ситуацией со скифским золотом, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Швыдкой считает, что санкции связаны с тем, что украинская власть "уже много лет строит мононациональную культуру, не рассматривая граждан, которые являются этническими русскими, как имеющих право на использование родного языка"."Это многолетняя практика (строительство мононациональной культуры — ред.), которая идет прежде всего во вред многонациональной украинской культуре. Не надо забывать, что в высшей степени поучительную книгу "Украина — не Россия" один из президентов Украины Леонид Кучма написал на русском языке. Не надо это забывать, идти на поводу у радикальных националистов… Но, по всей видимости, именно этим занимается нынешнее руководство, и это колоссальная ошибка", — подчеркнул Швыдкой.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против ряда российских организаций и учреждений. В том числе, "под раздачу" попал проект Минкультуры "Русские сезоны" и фонд "Национальное культурное наследие". Санкции накладывают такие ограничения, как аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера на культурные программы, научное сотрудничество, развлекательные программы от иностранных государств и иностранных частных лиц.

https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769047343.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/sanktsii-1769041790.html

https://ria.ru/20211223/muzei-1765034398.html

https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769046872.html

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украина, михаил швыдкой, владимир зеленский, россия