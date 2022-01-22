https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769046872.html

В Госдуме санкции Украины назвали жестом отчаяния

В Госдуме санкции Украины назвали жестом отчаяния - РИА Новости, 22.01.2022

В Госдуме санкции Украины назвали жестом отчаяния

Украинские санкции в отношении российских компаний и ряда чиновников являются жестом отчаяния и обидой президента Украины Владимира Зеленского на реакцию... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:05

2022-01-22T13:05

2022-01-22T13:05

австрия

москва

джо байден

владимир зеленский

госдума рф

адальби шхагошев

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские санкции в отношении российских компаний и ряда чиновников являются жестом отчаяния и обидой президента Украины Владимира Зеленского на реакцию американского лидера Джо Байдена по итогам переговоров с Россией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда иностранных организаций, в частности, российских. Он подписал указ о персональных санкциях против ряда российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, документы опубликованы на сайте главы государства."Это жест отчаяния, и проглядывается, конечно, обида на Байдена после последней пресс-конференции и последних заявлений. Сейчас Зеленский лучше стал понимать, что Украину спасать никто не собирается и что она используется в больших разговорах между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул политик.Парламентарий назвал санкции несерьезными и добавил, что никакой реальной угрозы для России они не представляют."Что касается санкций, тут даже комментировать нечего. Украина и экономические санкции в отношении российских компаний - ну это совсем несерьезно", - констатировал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/sanktsii-1767243937.html

https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769012901.html

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австрия, москва, джо байден, владимир зеленский, госдума рф, адальби шхагошев, россия