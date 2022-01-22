Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
Президент Украины Зеленский ввел в действие санкции против российских судей и чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях против ряда российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, документы опубликованы на сайте главы государства.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте документа.
В дополнении опубликован ряд фамилий, среди которых замминистра внутренних дел Крыма Алексей Дмитриев, начальник управления МВД Севастополя Павел Гищенко, и. о. главы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, прокурор Севастополя Марк Большедворский, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, министр спорта Крыма Ольга Торубарова, экс-министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, экс-министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников, бывший министр транспорта Крыма Сергей Карпов, судьи Верховного, арбитражного, гарнизонного военного, районных и других судов Крыма.
Список ограничительных мер включает блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций). Срок действия ограничений — пять лет.
Кроме того президент ввел санкции на пять лет против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH: Геральда Кригера, Александера Отта, Вольфа Дитера Прикса, Маркуса Проснига, Бенджамина Шмидта, Каролин Шмидбаур-Фольк.