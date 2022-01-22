https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769012901.html

Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников

Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников - РИА Новости, 22.01.2022

Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:10

2022-01-22T01:10

2022-01-22T01:10

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях против ряда российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, документы опубликованы на сайте главы государства.В дополнении опубликован ряд фамилий, среди которых замминистра внутренних дел Крыма Алексей Дмитриев, начальник управления МВД Севастополя Павел Гищенко, и. о. главы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, прокурор Севастополя Марк Большедворский, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, министр спорта Крыма Ольга Торубарова, экс-министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, экс-министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников, бывший министр транспорта Крыма Сергей Карпов, судьи Верховного, арбитражного, гарнизонного военного, районных и других судов Крыма.Список ограничительных мер включает блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций). Срок действия ограничений — пять лет.Кроме того президент ввел санкции на пять лет против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH: Геральда Кригера, Александера Отта, Вольфа Дитера Прикса, Маркуса Проснига, Бенджамина Шмидта, Каролин Шмидбаур-Фольк.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1769009441.html

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в мире, украина, киев, республика крым, австрия, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия