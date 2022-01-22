https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769010663.html

Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки

Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки - РИА Новости, 22.01.2022

Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против постпреда президента России на... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T00:24

2022-01-22T00:24

2022-01-22T01:01

в мире

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КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, документ опубликован на сайте главы государства.В дополнении опубликован ряд людей, среди которых есть и Чайка.Список ограничений включает: блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка финансовых операций.Срок действия ограничений — "пять лет".

https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769009972.html

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в мире, украина, киев, юрий чайка, владимир зеленский, северный кавказ, россия