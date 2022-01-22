00:24 22.01.2022 (обновлено: 01:01 22.01.2022)
Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
Президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Юрия Чайки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостпред президента России на Северном Кавказе, бывший генпрокурор России Юрий Чайка
Постпред президента России на Северном Кавказе, бывший генпрокурор России Юрий Чайка. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, документ опубликован на сайте главы государства.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.
В дополнении опубликован ряд людей, среди которых есть и Чайка.
Список ограничений включает: блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка финансовых операций.
Срок действия ограничений — "пять лет".