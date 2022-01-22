https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769009972.html

Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева

Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева - РИА Новости, 22.01.2022

Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T00:11

2022-01-22T00:11

2022-01-22T01:01

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владимир зеленский

студия артемия лебедева

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева, документ опубликован на сайте главы государства.Также к указу прилагается дополнение со списком фамилий, среди которых есть и Лебедев."Лебедев Артемий Андреевич (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года,… гражданин Российской Федерации, арт-директор студии "Студия Артемия Лебедева", — говорится в дополнении к указу.Санкции включают "блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (остановка финансовых операций)". Срок действия ограничений — пять лет.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1769009441.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, студия артемия лебедева, россия