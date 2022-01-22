https://ria.ru/20220122/sanktsii-1769009972.html
Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева - РИА Новости, 22.01.2022
Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T00:11
2022-01-22T00:11
2022-01-22T01:01
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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева, документ опубликован на сайте главы государства.Также к указу прилагается дополнение со списком фамилий, среди которых есть и Лебедев."Лебедев Артемий Андреевич (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года,… гражданин Российской Федерации, арт-директор студии "Студия Артемия Лебедева", — говорится в дополнении к указу.Санкции включают "блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (остановка финансовых операций)". Срок действия ограничений — пять лет.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1769009441.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, студия артемия лебедева, россия
00:11 22.01.2022 (обновлено: 01:01 22.01.2022)
Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против дизайнера Артемия Лебедева