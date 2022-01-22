https://ria.ru/20220122/roskosmos-1769045355.html

"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане

"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане - РИА Новости, 22.01.2022

"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане

"Роскосмос" опубликовал фотографию разрушений на островах Тонга, вызванных извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:46

2022-01-22T12:46

2022-01-22T12:46

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал фотографию разрушений на островах Тонга, вызванных извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.Фотографию, снятую спутником "Канопус-В", госкорпорация выложила в Telegram. На снимке также можно увидеть границу острова до извержения вулкана.Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло в Тихом океане неделю назад и продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга.Мощное извержение и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга на просторах Тихого океана.

https://ria.ru/20220117/vulkan-1768271981.html

https://ria.ru/20220115/vulkan-1767983454.html

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