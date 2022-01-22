https://ria.ru/20220122/roskosmos-1769045355.html
"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане
"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане - РИА Новости, 22.01.2022
"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане
"Роскосмос" опубликовал фотографию разрушений на островах Тонга, вызванных извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:46
2022-01-22T12:46
2022-01-22T12:46
наука
в мире
тонга
роскосмос
космос - риа наука
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769044903_0:362:2560:1802_1920x0_80_0_0_d36a23136121bace8ff372cbf96265f2.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал фотографию разрушений на островах Тонга, вызванных извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.Фотографию, снятую спутником "Канопус-В", госкорпорация выложила в Telegram. На снимке также можно увидеть границу острова до извержения вулкана.Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло в Тихом океане неделю назад и продолжалось несколько дней. Основной удар пришелся на острова Тонга.Мощное извержение и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга на просторах Тихого океана.
https://ria.ru/20220117/vulkan-1768271981.html
https://ria.ru/20220115/vulkan-1767983454.html
тонга
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769044903_74:0:2487:1810_1920x0_80_0_0_ce2a142e59f95eab51d7f292d4e398cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тонга, роскосмос, космос - риа наука, тихий океан
"Роскосмос" показал разрушения после извержения вулкана в Тихом океане
"Роскосмос" показал разрушения островов после извержения подводного вулкана в Тихом океане