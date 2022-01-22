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В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро
В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро - РИА Новости, 22.01.2022
В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро
Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил 26 января датой сбора подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:56
2022-01-22T09:56
в мире
сша
венесуэла
москва
николас мадуро
хуан гуаидо
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил 26 января датой сбора подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента страны Николаса Мадуро.Ранее Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей."День приема волеизъявлений в пользу референдума об отставке состоится 26 января с 6.00 до 18.00", - говорится в сообщении на странице совета в Twitter.Отмечается, что для начала процесса проведения референдума необходимо собрать подписи не менее 20% избирателей в каждом регионе. В противном случае процесс будет прекращен, и начнет действовать конституционное положение, согласно которому может быть подано только одно прошение о досрочном прекращении полномочий в течение срока, на который должностное лицо было избрано.Срок полномочий венесуэльского политика, который вступил в должность 10 января 2019 года, истекает в 2025 году. Конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока в случае, если будет собрано "достаточное количество" подписей граждан страны.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20211129/venesuela-1761194746.html
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в мире, сша, венесуэла, москва, николас мадуро, хуан гуаидо
09:56 22.01.2022
 
В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро

В Венесуэле 26 января пройдет сбор подписей за проведение референдума об отставке Мадуро

© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил 26 января датой сбора подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента страны Николаса Мадуро.
Ранее Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей.
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"День приема волеизъявлений в пользу референдума об отставке состоится 26 января с 6.00 до 18.00", - говорится в сообщении на странице совета в Twitter.
Отмечается, что для начала процесса проведения референдума необходимо собрать подписи не менее 20% избирателей в каждом регионе. В противном случае процесс будет прекращен, и начнет действовать конституционное положение, согласно которому может быть подано только одно прошение о досрочном прекращении полномочий в течение срока, на который должностное лицо было избрано.
Срок полномочий венесуэльского политика, который вступил в должность 10 января 2019 года, истекает в 2025 году. Конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока в случае, если будет собрано "достаточное количество" подписей граждан страны.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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