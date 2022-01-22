https://ria.ru/20220122/referendum-1769031015.html

В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро

В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро - РИА Новости, 22.01.2022

В Венесуэле пройдет сбор подписей за референдум об отставке Мадуро

Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил 26 января датой сбора подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:56

2022-01-22T09:56

2022-01-22T09:56

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы назначил 26 января датой сбора подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента страны Николаса Мадуро.Ранее Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей."День приема волеизъявлений в пользу референдума об отставке состоится 26 января с 6.00 до 18.00", - говорится в сообщении на странице совета в Twitter.Отмечается, что для начала процесса проведения референдума необходимо собрать подписи не менее 20% избирателей в каждом регионе. В противном случае процесс будет прекращен, и начнет действовать конституционное положение, согласно которому может быть подано только одно прошение о досрочном прекращении полномочий в течение срока, на который должностное лицо было избрано.Срок полномочий венесуэльского политика, который вступил в должность 10 января 2019 года, истекает в 2025 году. Конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока в случае, если будет собрано "достаточное количество" подписей граждан страны.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20211129/venesuela-1761194746.html

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