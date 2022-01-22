https://ria.ru/20220122/putin-1769042572.html

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Путин поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости, 22.01.2022

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном дальнейшее взаимодействие стран по линии Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:16

2022-01-22T12:16

2022-01-22T14:14

армения

владимир путин

одкб

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном дальнейшее взаимодействие стран по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля."С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.Кроме того, Путин по просьбе Пашиняна рассказал о переговорах с США по гарантиям безопасности. Лидеры также обсудили договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.Контингенты государств — членов ОДКБ (России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана) участвовали в миротворческой миссии в Казахстане (также входит в ОДКБ) по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Во время беспорядков военные охраняли важную инфраструктуру, а также государственные и дипломатические объекты.

https://ria.ru/20220119/pashinyan-1768634704.html

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армения, владимир путин, одкб, никол пашинян, россия