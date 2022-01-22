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Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Путин поговорил по телефону с Пашиняном - РИА Новости, 22.01.2022
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Президент России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном дальнейшее взаимодействие стран по линии Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:16
2022-01-22T14:14
армения
владимир путин
одкб
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном дальнейшее взаимодействие стран по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля."С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.Кроме того, Путин по просьбе Пашиняна рассказал о переговорах с США по гарантиям безопасности. Лидеры также обсудили договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.Контингенты государств — членов ОДКБ (России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана) участвовали в миротворческой миссии в Казахстане (также входит в ОДКБ) по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Во время беспорядков военные охраняли важную инфраструктуру, а также государственные и дипломатические объекты.
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армения, владимир путин, одкб, никол пашинян, россия
12:16 22.01.2022 (обновлено: 14:14 22.01.2022)
 
Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном взаимодействие в рамках ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном дальнейшее взаимодействие стран по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.
Кроме того, Путин по просьбе Пашиняна рассказал о переговорах с США по гарантиям безопасности. Лидеры также обсудили договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.
Контингенты государств — членов ОДКБ (России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана) участвовали в миротворческой миссии в Казахстане (также входит в ОДКБ) по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Во время беспорядков военные охраняли важную инфраструктуру, а также государственные и дипломатические объекты.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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АрменияВладимир ПутинОДКБНикол ПашинянРоссия
 
 
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