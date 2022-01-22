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Туризм
https://ria.ru/20220122/puteshestviya-1768953216.html
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов - РИА Новости, 22.01.2022
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов
Сотрудники круизных компаний рассказали о самых необычных просьбах клиентов на борту, сообщает Express. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:28
2022-01-22T01:28
туризм
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новости - туризм
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники круизных компаний рассказали о самых необычных просьбах клиентов на борту, сообщает Express.Во время путешествия уборщики следят, чтобы в ванных комнатах пассажиров всегда были туалетные принадлежности — шампунь, кондиционер, мыло. Однажды гость попросил расширить ассортимент и приносить ему масло для бороды. Многие пассажиры берут с собой большое количество нарядов. Как-то пришлось объяснять путешественнику, что ему не могут предоставить отдельную каюту для хранения одежды."Когда мы прибудем в Дубровник, можно лайнер припаркую я?" — поинтересовался у капитана один из туристов. Вспоминая об этом случае, сотрудник круизной компании говорит, что был "ошеломлен такой наглой просьбой".Оригинальный способ поддержания душевного равновесия придумал другой путешественник. Он попросил создать в его каюте традиционный японский сад. И уверял, что площадка из песка, камней и природных материалов непременно нужна ему, чтобы медитировать. "Можем ли мы устроить вечеринку? Чтобы в халатах были все гости и персонал корабля?" — выяснял турист. Эту идею, кстати, одобрили.Другой пассажир попросил разместить у себя в каюте фотографию четвероногого питомца, которого семья недавно потеряла. Гостю не отказали.Иногда в круиз отправляются фанаты сериалов. Показать места съемок — просьба обычная. Но один из членов команды поделился, как поклонники "Игры престолов" просили воссоздать на борту корабля несколько сцен битвы при Блэкуотере. Капитан их желание выполнять не стал.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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дубровник, новости - туризм, игра престолов (сериал), круизы, туризм
01:28 22.01.2022
 
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов

Сотрудники круизной компании рассказали о самых необычных просьбах пассажиров

© Pixabay / Pixabay/neufal54Круизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Pixabay / Pixabay/neufal54
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники круизных компаний рассказали о самых необычных просьбах клиентов на борту, сообщает Express.
Во время путешествия уборщики следят, чтобы в ванных комнатах пассажиров всегда были туалетные принадлежности — шампунь, кондиционер, мыло. Однажды гость попросил расширить ассортимент и приносить ему масло для бороды.
Многие пассажиры берут с собой большое количество нарядов. Как-то пришлось объяснять путешественнику, что ему не могут предоставить отдельную каюту для хранения одежды.
"Когда мы прибудем в Дубровник, можно лайнер припаркую я?" — поинтересовался у капитана один из туристов. Вспоминая об этом случае, сотрудник круизной компании говорит, что был "ошеломлен такой наглой просьбой".
Оригинальный способ поддержания душевного равновесия придумал другой путешественник. Он попросил создать в его каюте традиционный японский сад. И уверял, что площадка из песка, камней и природных материалов непременно нужна ему, чтобы медитировать.
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Другой пассажир попросил разместить у себя в каюте фотографию четвероногого питомца, которого семья недавно потеряла. Гостю не отказали.
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