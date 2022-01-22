https://ria.ru/20220122/puteshestviya-1768953216.html
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов - РИА Новости, 22.01.2022
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов
Сотрудники круизных компаний рассказали о самых необычных просьбах клиентов на борту, сообщает Express. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:28
2022-01-22T01:28
2022-01-22T01:28
туризм
дубровник
новости - туризм
игра престолов (сериал)
круизы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154987/06/1549870654_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_963122ff02708a5285202a2a35f0812b.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники круизных компаний рассказали о самых необычных просьбах клиентов на борту, сообщает Express.Во время путешествия уборщики следят, чтобы в ванных комнатах пассажиров всегда были туалетные принадлежности — шампунь, кондиционер, мыло. Однажды гость попросил расширить ассортимент и приносить ему масло для бороды. Многие пассажиры берут с собой большое количество нарядов. Как-то пришлось объяснять путешественнику, что ему не могут предоставить отдельную каюту для хранения одежды."Когда мы прибудем в Дубровник, можно лайнер припаркую я?" — поинтересовался у капитана один из туристов. Вспоминая об этом случае, сотрудник круизной компании говорит, что был "ошеломлен такой наглой просьбой".Оригинальный способ поддержания душевного равновесия придумал другой путешественник. Он попросил создать в его каюте традиционный японский сад. И уверял, что площадка из песка, камней и природных материалов непременно нужна ему, чтобы медитировать. "Можем ли мы устроить вечеринку? Чтобы в халатах были все гости и персонал корабля?" — выяснял турист. Эту идею, кстати, одобрили.Другой пассажир попросил разместить у себя в каюте фотографию четвероногого питомца, которого семья недавно потеряла. Гостю не отказали.Иногда в круиз отправляются фанаты сериалов. Показать места съемок — просьба обычная. Но один из членов команды поделился, как поклонники "Игры престолов" просили воссоздать на борту корабля несколько сцен битвы при Блэкуотере. Капитан их желание выполнять не стал.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
https://ria.ru/20220112/puteshestviya-1767302966.html
https://ria.ru/20220114/puteshestviya-1767661318.html
дубровник
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154987/06/1549870654_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_bcea952968d5d25ea08a543ec1711320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубровник, новости - туризм, игра престолов (сериал), круизы, туризм
Сотрудники круизных лайнеров рассказали о самых странных просьбах туристов
Сотрудники круизной компании рассказали о самых необычных просьбах пассажиров
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Сотрудники круизных компаний рассказали о самых необычных просьбах клиентов на борту, сообщает
Express.
Во время путешествия уборщики следят, чтобы в ванных комнатах пассажиров всегда были туалетные принадлежности — шампунь, кондиционер, мыло. Однажды гость попросил расширить ассортимент и приносить ему масло для бороды.
Многие пассажиры берут с собой большое количество нарядов. Как-то пришлось объяснять путешественнику, что ему не могут предоставить отдельную каюту для хранения одежды.
"Когда мы прибудем в Дубровник, можно лайнер припаркую я?" — поинтересовался у капитана один из туристов. Вспоминая об этом случае, сотрудник круизной компании говорит, что был "ошеломлен такой наглой просьбой".
Оригинальный способ поддержания душевного равновесия придумал другой путешественник. Он попросил создать в его каюте традиционный японский сад. И уверял, что площадка из песка, камней и природных материалов непременно нужна ему, чтобы медитировать.
"Можем ли мы устроить вечеринку? Чтобы в халатах были все гости и персонал корабля?" — выяснял турист. Эту идею, кстати, одобрили.
Другой пассажир попросил разместить у себя в каюте фотографию четвероногого питомца, которого семья недавно потеряла. Гостю не отказали.
Иногда в круиз отправляются фанаты сериалов. Показать места съемок — просьба обычная. Но один из членов команды поделился, как поклонники "Игры престолов" просили воссоздать на борту корабля несколько сцен битвы при Блэкуотере. Капитан их желание выполнять не стал.