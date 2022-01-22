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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/ptsr-test-1769031711.html
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус - РИА Новости, 22.01.2022
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:05
2022-01-22T12:28
распространение коронавируса
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщается на сайте кабмина."Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля", — говорится в пресс-релизе.Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением штамма "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом.По данным на сайте, документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 18 января. Контролировать исполнение мер поручено руководителям регионов.Законопроект о введении QR-кодов допускает, что в общественные места также можно попасть с отрицательным результатом ПЦР-теста. Роспотребнадзор решил сократить срок действия такого сертификата с 72 до 48 часов, мотивировав это распространением омикрон-штамма. В Госдуме стоимость таких исследований критикуют эсеры. Депутат Олег Нилов ранее заявил о наличии "колоссальной наценки": по его данным, закупочная стоимость тестов составляет 120-150 рублей, тогда как конечному потребителю услуга обойдется в полторы-две тысячи рублей. Зампред думского комитета по охране здоровья, член ЛДПР Сергей Леонов также предлагал правительству зафиксировать цены в пределах тысячи рублей.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:05 22.01.2022 (обновлено: 12:28 22.01.2022)
 
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

Премьер Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщается на сайте кабмина.
"Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля", — говорится в пресс-релизе.
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05:52Распространение коронавируса
Назван симптом коронавируса, заметный на коже
Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением штамма "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом.
По данным на сайте, документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 18 января. Контролировать исполнение мер поручено руководителям регионов.
Законопроект о введении QR-кодов допускает, что в общественные места также можно попасть с отрицательным результатом ПЦР-теста. Роспотребнадзор решил сократить срок действия такого сертификата с 72 до 48 часов, мотивировав это распространением омикрон-штамма.
В Госдуме стоимость таких исследований критикуют эсеры. Депутат Олег Нилов ранее заявил о наличии "колоссальной наценки": по его данным, закупочная стоимость тестов составляет 120-150 рублей, тогда как конечному потребителю услуга обойдется в полторы-две тысячи рублей. Зампред думского комитета по охране здоровья, член ЛДПР Сергей Леонов также предлагал правительству зафиксировать цены в пределах тысячи рублей.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Распространение коронавирусаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Михаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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