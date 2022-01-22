https://ria.ru/20220122/ptsr-test-1769031711.html

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус - РИА Новости, 22.01.2022

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:05

2022-01-22T10:05

2022-01-22T12:28

распространение коронавируса

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил мишустин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, сообщается на сайте кабмина."Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля", — говорится в пресс-релизе.Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением штамма "омикрон" и подготовки системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом.По данным на сайте, документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 18 января. Контролировать исполнение мер поручено руководителям регионов.Законопроект о введении QR-кодов допускает, что в общественные места также можно попасть с отрицательным результатом ПЦР-теста. Роспотребнадзор решил сократить срок действия такого сертификата с 72 до 48 часов, мотивировав это распространением омикрон-штамма. В Госдуме стоимость таких исследований критикуют эсеры. Депутат Олег Нилов ранее заявил о наличии "колоссальной наценки": по его данным, закупочная стоимость тестов составляет 120-150 рублей, тогда как конечному потребителю услуга обойдется в полторы-две тысячи рублей. Зампред думского комитета по охране здоровья, член ЛДПР Сергей Леонов также предлагал правительству зафиксировать цены в пределах тысячи рублей.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html

https://ria.ru/20211201/ptsr-test-1761565901.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии