https://ria.ru/20220122/provokatsii-1769088286.html

Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе

Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2022

Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. РИА Новости, 22.01.2022

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2022-01-22T21:22

2022-01-22T21:47

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса.Высказываясь о возможности провокации со стороны Киева, он заметил, что совокупность фактов говорит о том, что "подготовка велась достаточно определенными составляющими"."Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания…", - сказал он в эфире "Соловьев Live" на YouTube.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html

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