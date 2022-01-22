https://ria.ru/20220122/provokatsii-1769088286.html
Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе
Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2022
Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:22
2022-01-22T21:22
2022-01-22T21:47
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса.Высказываясь о возможности провокации со стороны Киева, он заметил, что совокупность фактов говорит о том, что "подготовка велась достаточно определенными составляющими"."Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания…", - сказал он в эфире "Соловьев Live" на YouTube.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html
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в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, youtube, денис пушилин, донецкая народная республика
21:22 22.01.2022 (обновлено: 21:47 22.01.2022)
Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе
Глава ДНР Пушили не исключил провокаций Киева на промышленных объектах в Донбассе