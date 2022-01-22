https://ria.ru/20220122/prizyvy-1769009650.html

В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения

В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 22.01.2022

В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "циничными" призывы госсекретаря США РИА Новости, 22.01.2022

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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник назвал "циничными" призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к украинским властям выполнять минские договоренности на фоне продолжающихся поставок Киеву вооружения.В среду после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США в ближайшие недели поставят Украине дополнительную "помощь" в сфере безопасности. В свою очередь глава МИД Украины уточнил, что Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и Блинкен провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США."Блинкен упомянул о безальтернативности минских соглашений и намекнул Зеленскому, что их все же нужно будет выполнять. С чем согласился Сергей Лавров, уточнив при этом, что в этом процессе американцы вполне могут найти свое место - именно они должны принудить Киев к выполнению минских обязательств… Только заявления Блинкена о необходимости выполнения минских соглашений выглядят крайне циничными на фоне данных о "военной помощи" США и Запада Киеву", - прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.По словам представителя ЛНР, за несколько суток британцы перекинули на Украину 460 тонн военных грузов, а "американцы признались, что за последний год на Украине сгрузили военных приспособлений на 650 миллионов долларов", и эта цифра больше, чем в предыдущие годы, начиная с 2014-го."Все это крайне нагло, учитывая, что минские соглашения предполагают не только прекращение огня и разведение сил и средств, а так же "вывод всех иностранных военных формирований и военной техники". Уточняю - не ввод, а вывод! У США есть прекрасный шанс продемонстрировать свою приверженность Минску… и начать немедленный вывод своих "инструкторов и наставников" вместе со всем вооружением, так радушно предоставленным Киеву. Уверен, что призыв США к их союзникам сделать тоже самое будет ими не просто услышан, а беспрекословно выполнен", - подчеркнул Мирошник.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768962810.html

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