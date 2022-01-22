https://ria.ru/20220122/premiere-1768984077.html

Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы"

Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы" - РИА Новости, 22.01.2022

Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы"

В день рождения Валентины Талызиной на Основной сцене Театра имени Моссовета состоится премьерный показ спектакля "Волки и овцы", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:12

2022-01-22T12:12

2022-01-22T12:12

культура

театр имени моссовета

валентина талызина

театры

новости культуры

игорь яцко

александр островский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768984801_0:137:3078:1868_1920x0_80_0_0_168e74bdfa9178a3de42d29036d32f12.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В день рождения Валентины Талызиной на Основной сцене Театра имени Моссовета состоится премьерный показ спектакля "Волки и овцы", сообщает пресс-служба. Народная артистка России, которой в эту субботу исполнилось 87 лет, сыграет в постановке Игоря Яцко по пьесе Александра Островского властную помещицу Мурзавецкую. Вместе с актрисой на сцену также выйдут Александр Яцко, который сыграет Беркутова, Марина Кондратьева в образе Купавиной, Александр Бобровский в образе Лыняева, Виктор Гордеев в образе Павлина Савельича и другие актеры.

https://ria.ru/20220114/spektakl-1767849917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр имени моссовета, валентина талызина, театры, новости культуры, игорь яцко , александр островский , россия