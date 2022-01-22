Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы"

В день рождения Талызиной в Театре Моссовета состоится премьера спектакля "Волки и овцы"
"Волки и овцы" — своего рода бенефис Валентины Илларионовны Талызиной, играющей роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой, и размышление о русском характере, в котором намешано все от корыстолюбия и расчетливости до богобоязненности и милосердия", — говорится в релизе.
Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.
Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.
Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля "Волки и овцы"
Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля "Волки и овцы"
Сцена из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.
Сцена из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.
Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля "Волки и овцы"
Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля "Волки и овцы"
Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.
Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля "Волки и овцы"
Сцена из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.
Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля "Волки и овцы"