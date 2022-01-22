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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220122/premiere-1768984077.html
Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы"
Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы" - РИА Новости, 22.01.2022
Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы"
В день рождения Валентины Талызиной на Основной сцене Театра имени Моссовета состоится премьерный показ спектакля "Волки и овцы", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:12
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культура
театр имени моссовета
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В день рождения Валентины Талызиной на Основной сцене Театра имени Моссовета состоится премьерный показ спектакля "Волки и овцы", сообщает пресс-служба. Народная артистка России, которой в эту субботу исполнилось 87 лет, сыграет в постановке Игоря Яцко по пьесе Александра Островского властную помещицу Мурзавецкую. Вместе с актрисой на сцену также выйдут Александр Яцко, который сыграет Беркутова, Марина Кондратьева в образе Купавиной, Александр Бобровский в образе Лыняева, Виктор Гордеев в образе Павлина Савельича и другие актеры.
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театр имени моссовета, валентина талызина, театры, новости культуры, игорь яцко , александр островский , россия
12:12 22.01.2022
 
Валентина Талызина в день рождения сыграет премьеру комедии "Волки и овцы"

В день рождения Талызиной в Театре Моссовета состоится премьера спектакля "Волки и овцы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой в сцене из спектакля "Волки и овцы"
Актриса Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой в сцене из спектакля Волки и овцы - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В день рождения Валентины Талызиной на Основной сцене Театра имени Моссовета состоится премьерный показ спектакля "Волки и овцы", сообщает пресс-служба.
Народная артистка России, которой в эту субботу исполнилось 87 лет, сыграет в постановке Игоря Яцко по пьесе Александра Островского властную помещицу Мурзавецкую.

"Волки и овцы" — своего рода бенефис Валентины Илларионовны Талызиной, играющей роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой, и размышление о русском характере, в котором намешано все от корыстолюбия и расчетливости до богобоязненности и милосердия", — говорится в релизе.

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.

Актеры Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля Волки и овцы
1 из 4

Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля "Волки и овцы"

Актеры Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля Волки и овцы
2 из 4

Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля "Волки и овцы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.

Акеры в сцене из спектакля Волки и овцы в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета
3 из 4

Сцена из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля "Волки и овцы"

Актрисы Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля Волки и овцы
4 из 4

Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля "Волки и овцы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 4

Валентина Талызина в роли Меропии Давыдовны Мурзавецкой и Александр Яцко в роли Василия Ивановича Беркутова в сцене из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Александр Бобровский в роли Михаила Борисовича Лыняева и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны в сцене из спектакля "Волки и овцы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Сцена из спектакля "Волки и овцы" в постановке режиссера Игоря Яцко в Театре имени Моссовета.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Марина Кондратьева в роли Евлампии Николаевны Купавиной и Анастасия Тагина в роли Глафиры Алексеевны (справа) в сцене из спектакля "Волки и овцы"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вместе с актрисой на сцену также выйдут Александр Яцко, который сыграет Беркутова, Марина Кондратьева в образе Купавиной, Александр Бобровский в образе Лыняева, Виктор Гордеев в образе Павлина Савельича и другие актеры.
Сцена из спектакля Оля+Сережа по повести Юрия Трифонова Другая жизнь - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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КультураТеатр имени МоссоветаВалентина ТалызинаТеатрыНовости культурыИгорь ЯцкоАлександр ОстровскийРоссия
 
 
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