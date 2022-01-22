https://ria.ru/20220122/pozharnye-1769048021.html
В Иркутскую область направили комиссию Центрального аппарата МЧС
В Иркутскую область направили комиссию Центрального аппарата МЧС - РИА Новости, 22.01.2022
В Иркутскую область направили комиссию Центрального аппарата МЧС
Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян направил комиссию Центрального аппарата ведомства в Иркутскую область для выяснения... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:22
2022-01-22T13:22
2022-01-22T13:22
происшествия
иркутская область
бодайбо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян направил комиссию Центрального аппарата ведомства в Иркутскую область для выяснения обстоятельств гибели двоих пожарных, сообщает МЧС РФ.По данным в сообщении, 21 января в Бодайбо во время тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме при проверке квартир на возможное нахождение людей были направлены три звена газодымозащитной службы. Однако через некоторое время одно звено не вышло на связь. В его составе были начальник караула и пожарный. Пожарных нашли погибшими внутри здания."По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств происшествия и оказания методической помощи территориальному органу в Иркутскую область направлена комиссия Центрального аппарата", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, бодайбо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян
В Иркутскую область направили комиссию Центрального аппарата МЧС
В Иркутскую область для выяснения обстоятельств гибели пожарных направили комиссию МЧС