https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей - РИА Новости, 22.01.2022
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:24
2022-01-22T11:24
2022-01-22T11:25
происшествия
иркутская область
бодайбо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает ведомство.Сообщается, что трагедия произошла в городе Бодайбо Иркутской области."Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37 ПСЧ лейтенанта внутренней службы Руснакова Игоря Андреевича и пожарного 37 ПСЧ Найденова Вадима Александровича, погибших при спасении людей и тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что МЧС РФ окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших. В настоящее время с родственниками работают психологи министерства."Гибель каждого сотрудника – невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", - добавили в сообщении.Уточняется, что Игорю Руснакову было 28 лет, он состоял на службе в МЧС 6 лет. А Вадиму Найденову было 25 лет, у него остались жена и ребенок. На их счету десятки спасенных жизней.
https://ria.ru/20160831/1475690386.html
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происшествия, иркутская область, бодайбо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия
11:24 22.01.2022 (обновлено: 11:25 22.01.2022)
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
При тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области погибли двое спасателей