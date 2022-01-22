https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html

При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей

При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей - РИА Новости, 22.01.2022

При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей

Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:24

2022-01-22T11:24

2022-01-22T11:25

происшествия

иркутская область

бодайбо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает ведомство.Сообщается, что трагедия произошла в городе Бодайбо Иркутской области."Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37 ПСЧ лейтенанта внутренней службы Руснакова Игоря Андреевича и пожарного 37 ПСЧ Найденова Вадима Александровича, погибших при спасении людей и тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что МЧС РФ окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших. В настоящее время с родственниками работают психологи министерства."Гибель каждого сотрудника – невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", - добавили в сообщении.Уточняется, что Игорю Руснакову было 28 лет, он состоял на службе в МЧС 6 лет. А Вадиму Найденову было 25 лет, у него остались жена и ребенок. На их счету десятки спасенных жизней.

https://ria.ru/20160831/1475690386.html

https://ria.ru/20210823/volonter-1746931439.html

иркутская область

бодайбо

россия

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происшествия, иркутская область, бодайбо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия