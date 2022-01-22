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При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей - РИА Новости, 22.01.2022
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:24
2022-01-22T11:25
происшествия
иркутская область
бодайбо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает ведомство.Сообщается, что трагедия произошла в городе Бодайбо Иркутской области."Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37 ПСЧ лейтенанта внутренней службы Руснакова Игоря Андреевича и пожарного 37 ПСЧ Найденова Вадима Александровича, погибших при спасении людей и тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что МЧС РФ окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших. В настоящее время с родственниками работают психологи министерства."Гибель каждого сотрудника – невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", - добавили в сообщении.Уточняется, что Игорю Руснакову было 28 лет, он состоял на службе в МЧС 6 лет. А Вадиму Найденову было 25 лет, у него остались жена и ребенок. На их счету десятки спасенных жизней.
https://ria.ru/20160831/1475690386.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, бодайбо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия
11:24 22.01.2022 (обновлено: 11:25 22.01.2022)
 
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей

При тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области погибли двое спасателей

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двое спасателей МЧС РФ погибли при тушении пожара в Иркутской области, соболезнования родным и близким выразил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, сообщает ведомство.
Сообщается, что трагедия произошла в городе Бодайбо Иркутской области.
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"Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким начальника караула 37 ПСЧ лейтенанта внутренней службы Руснакова Игоря Андреевича и пожарного 37 ПСЧ Найденова Вадима Александровича, погибших при спасении людей и тушении пожара в городе Бодайбо Иркутской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС РФ окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших. В настоящее время с родственниками работают психологи министерства.
"Гибель каждого сотрудника – невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", - добавили в сообщении.
Уточняется, что Игорю Руснакову было 28 лет, он состоял на службе в МЧС 6 лет. А Вадиму Найденову было 25 лет, у него остались жена и ребенок. На их счету десятки спасенных жизней.
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ПроисшествияИркутская областьБодайбоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссия
 
 
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