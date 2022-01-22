https://ria.ru/20220122/pozhar-1769036644.html
В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома
В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома - РИА Новости, 22.01.2022
В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома
Пожар произошел в трехэтажном доме в Сахалинской области, его площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров, 54 человека эвакуированы, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:00
2022-01-22T11:00
2022-01-22T13:15
происшествия
сахалинская область
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар произошел в трехэтажном доме в Сахалинской области, его площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров, 54 человека эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, пожар произошел в поселке Смирных в Сахалинской области по улице 8 марта, дом 33. Загорелась кровля трехэтажного блочного 27-квартирного жилого дома, в котором зарегистрированы 76 человек, включая 21 ребенка."Огонь горит по всей площади 1330 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуированы 54 человек", - сообщил представитель экстренных служб.Он добавил, что развернуты два пункта временного размещения.
https://ria.ru/20220109/sochi-1767066449.html
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происшествия, сахалинская область
11:00 22.01.2022 (обновлено: 13:15 22.01.2022)
В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома
В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома, 54 человека эвакуированы