https://ria.ru/20220122/pozhar-1769036644.html

В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома

В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома - РИА Новости, 22.01.2022

В Сахалинской области загорелась кровля трехэтажного дома

Пожар произошел в трехэтажном доме в Сахалинской области, его площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров, 54 человека эвакуированы, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:00

2022-01-22T11:00

2022-01-22T13:15

происшествия

сахалинская область

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар произошел в трехэтажном доме в Сахалинской области, его площадь составляет более 1,3 тысячи квадратных метров, 54 человека эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, пожар произошел в поселке Смирных в Сахалинской области по улице 8 марта, дом 33. Загорелась кровля трехэтажного блочного 27-квартирного жилого дома, в котором зарегистрированы 76 человек, включая 21 ребенка."Огонь горит по всей площади 1330 квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуированы 54 человек", - сообщил представитель экстренных служб.Он добавил, что развернуты два пункта временного размещения.

https://ria.ru/20220109/sochi-1767066449.html

https://ria.ru/20211229/pozhar-1766033730.html

сахалинская область

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происшествия, сахалинская область