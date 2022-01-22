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На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США
На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США - РИА Новости, 22.01.2022
На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США
Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, заявило американское посольство в Киеве. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T07:11
2022-01-22T14:46
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, заявило американское посольство в Киеве.Во вторник представитель Госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России — на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В России не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают накачивать Украину оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат Минским соглашениям (например, проект закона о переходном периоде).Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, сша, оон, нато, россия
07:11 22.01.2022 (обновлено: 14:46 22.01.2022)
 
На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США

Посольство в Киеве: первую партию новой военной помощи от США доставили на Украину

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, заявило американское посольство в Киеве.

"Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины", — сообщается в Twitter посольства.

Во вторник представитель Госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России — на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В России не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают накачивать Украину оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат Минским соглашениям (например, проект закона о переходном периоде).
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине, сообщили СМИ
 
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