https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html

На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США

На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США - РИА Новости, 22.01.2022

На Украину доставили первую партию новой военной помощи от США

Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, заявило американское посольство в Киеве. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T07:11

2022-01-22T07:11

2022-01-22T14:46

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первая партия новой военной помощи от США доставлена на Украину, заявило американское посольство в Киеве.Во вторник представитель Госдепартамента США сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель. Москва неоднократно призывала Вашингтон прекратить поставки вооружения Киеву.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России — на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В России не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают накачивать Украину оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат Минским соглашениям (например, проект закона о переходном периоде).Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220122/mery-1769014172.html

https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769018981.html

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в мире, киев, сша, оон, нато, россия