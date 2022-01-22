https://ria.ru/20220122/pogonya-1769037670.html
Убежавшая от томича ванна попала на видео
Россиянин устроил погоню за ванной и попал на видео - РИА Новости, 22.01.2022
Убежавшая от томича ванна попала на видео
Житель Томска устроил погоню за ванной, которую упустил на скользкой дороге. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Инцидент Томск". РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:38
2022-01-22T11:38
2022-01-22T13:36
томск
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Житель Томска устроил погоню за ванной, которую упустил на скользкой дороге. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Инцидент Томск".На кадрах видно, как мужчина бежит за "убегающей" ванной. В какой-то момент он ее почти настигает, однако поскальзывается. В итоге ванна еще сильнее ускоряется и чуть не сбивает стоящего на пути ребенка.Остановить ее удалось только на перекрестке, на котором, по счастливому стечению обстоятельств, не было машин.
https://ria.ru/20211009/tomsk-1753802658.html
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В Томске ванна укатилась от владельца и чуть не сбила детей
В Томске ванна сбежала от хозяина и чуть не сбила нескольких человек. Ванна прокатилась по городу, пока за ней со всех ног бежал владелец. https://t.me/tomskiam
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томск
11:38 22.01.2022 (обновлено: 13:36 22.01.2022)
Россиянин устроил погоню за ванной и попал на видео
Очевидцы засняли погоню жителя Томска за "сбежавшей" ванной