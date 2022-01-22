https://ria.ru/20220122/pogoda-1769040741.html
В Москве и области продлили желтый уровень опасности погоды
В Москве и области продлили желтый уровень опасности погоды - РИА Новости, 22.01.2022
В Москве и области продлили желтый уровень опасности погоды
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:52
2022-01-22T11:52
2022-01-22T11:53
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве действовало до 0.00 23 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 6.00 24 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
11:52 22.01.2022 (обновлено: 11:53 22.01.2022)
В Москве и области продлили желтый уровень опасности погоды
В Москве и области продлили желтый уровень опасности погоды из-за гололедицы