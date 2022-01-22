https://ria.ru/20220122/pogoda-1769032444.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода и температура до минус 5 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:15

2022-01-22T10:15

2022-01-22T10:15

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода и температура до минус 5 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве сохранится облачная погода, временами пройдет снег, который в течение дня будет постепенно ослабевать. Минус 3-5 в центральной части города, от 2 до 7 градусов мороза ожидается в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры в Москве покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - сообщил Леус.

https://ria.ru/20220122/pogoda-1769016410.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус