https://ria.ru/20220122/pogoda-1769032444.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода и температура до минус 5 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:15
2022-01-22T10:15
2022-01-22T10:15
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода и температура до минус 5 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве сохранится облачная погода, временами пройдет снег, который в течение дня будет постепенно ослабевать. Минус 3-5 в центральной части города, от 2 до 7 градусов мороза ожидается в Подмосковье. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры в Москве покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - сообщил Леус.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода и температура до минус пяти градусов ожидают москвичей в субботу