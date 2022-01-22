https://ria.ru/20220122/pogoda-1769016410.html
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день - РИА Новости, 22.01.2022
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день
Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:50
2022-01-22T03:50
2022-01-22T03:50
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a3b257022ace80ff90ed3fbe7c84e89.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, температура ночью опустится до минус 10-11 градусов.Вильфанд отметил, что на севере европейской части России в выходные, а также в первой половине следующей недели будет тепло, температура — на 6-8 градусов выше нормы.
https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1f49d1a367dde4164f89b9dee4ee5157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день
Вильфанд: в Татьянин день температура в центре Европейской России опустится ниже нормы