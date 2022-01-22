https://ria.ru/20220122/pogoda-1769016410.html

Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день

Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день - РИА Новости, 22.01.2022

Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день

Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:50

2022-01-22T03:50

2022-01-22T03:50

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, температура ночью опустится до минус 10-11 градусов.Вильфанд отметил, что на севере европейской части России в выходные, а также в первой половине следующей недели будет тепло, температура — на 6-8 градусов выше нормы.

https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия