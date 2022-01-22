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Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день - РИА Новости, 22.01.2022
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день
Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:50
2022-01-22T03:50
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По прогнозам Гидрометцентра, температура ночью опустится до минус 10-11 градусов.Вильфанд отметил, что на севере европейской части России в выходные, а также в первой половине следующей недели будет тепло, температура — на 6-8 градусов выше нормы.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
03:50 22.01.2022
 
Россиянам рассказали о погоде в Татьянин день

Вильфанд: в Татьянин день температура в центре Европейской России опустится ниже нормы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Понижение температуры начнется в центре европейской части России в день студентов — Татьянин день, который отмечается 25 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Во вторник в центре европейской России температура снизится до значений, близких к норме и даже чуть ниже. Аномалия будет составлять 1-2 градуса ниже нормы. Приблизится антициклон, ветер будет слабый, днем будет около десяти градусов", — сказал Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, температура ночью опустится до минус 10-11 градусов.
Вильфанд отметил, что на севере европейской части России в выходные, а также в первой половине следующей недели будет тепло, температура — на 6-8 градусов выше нормы.
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ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
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