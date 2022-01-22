https://ria.ru/20220122/podderzhka-1769079521.html
В ЕК рассказали о поддержке жителей из-за роста цен на энергоносителей
В ЕК рассказали о поддержке жителей из-за роста цен на энергоносителей - РИА Новости, 22.01.2022
В ЕК рассказали о поддержке жителей из-за роста цен на энергоносителей
Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро, РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:13
2022-01-22T19:13
2022-01-22T19:13
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро, сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Она напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета."Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении - ред.) более 21 миллиарда евро", - сказала еврокомиссар.По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. Однако, добавила Симсон, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия
В ЕК рассказали о поддержке жителей из-за роста цен на энергоносителей
Поддержка жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысила 21 миллиард евро
БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро, сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Она напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС
, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета.
"Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении - ред.) более 21 миллиарда евро", - сказала еврокомиссар.
По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. Однако, добавила Симсон, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации.