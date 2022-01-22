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В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией
В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2022
В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией
Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооруженного... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:45
2022-01-22T19:55
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нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.Как отметила обозреватель, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО "много головной боли". Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами "Искандер — М", истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ.По мнению автора, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) "Patriot", самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы "эффективным" ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, подытожила колумнист.Американские СМИ называют Калининград "кошмаром НАТО", а представители США и альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" область в случае конфликта с Россией. Военнослужащие альянса на учениях отрабатывают штурм полуэксклава.Военные эксперты назвали фантазиями любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион страны без последствий для Запада. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
https://ria.ru/20220122/stsenariy-1769060809.html
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политика, литва, сша, польша, lockheed martin , f-35, m1 abrams, нато, прибалтика, россия
19:45 22.01.2022 (обновлено: 19:55 22.01.2022)
 
В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией

Автор 19Fortyfive Уайт раскрыла план по нейтрализации Калининграда в войне НАТО с Россией

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Как отметила обозреватель, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО "много головной боли". Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами "Искандер — М", истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ.
Генерал ВСУ Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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По мнению автора, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) "Patriot", самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы "эффективным" ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, подытожила колумнист.
Американские СМИ называют Калининград "кошмаром НАТО", а представители США и альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" область в случае конфликта с Россией. Военнослужащие альянса на учениях отрабатывают штурм полуэксклава.
Военные эксперты назвали фантазиями любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион страны без последствий для Запада. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.
Танки M1A1 Abrams армии США в Литве
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Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике
 
ПолитикаЛитваСШАПольшаLockheed MartinF-35M1 AbramsНАТОПрибалтикаРоссия
 
 
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