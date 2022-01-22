https://ria.ru/20220122/plan-1769082002.html

В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией

В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2022

В США раскрыли план "нейтрализации" Калининграда в войне с Россией

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооруженного... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:45

2022-01-22T19:45

2022-01-22T19:55

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может "нейтрализовать" фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.Как отметила обозреватель, полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО "много головной боли". Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами "Искандер — М", истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ.По мнению автора, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) "Patriot", самолетов пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы "эффективным" ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, подытожила колумнист.Американские СМИ называют Калининград "кошмаром НАТО", а представители США и альянса неоднократно заявляли о планах "захватить" область в случае конфликта с Россией. Военнослужащие альянса на учениях отрабатывают штурм полуэксклава.Военные эксперты назвали фантазиями любые высказывания о возможности вторгнуться в этот регион страны без последствий для Запада. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.

https://ria.ru/20220122/stsenariy-1769060809.html

https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html

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политика, литва, сша, польша, lockheed martin , f-35, m1 abrams, нато, прибалтика, россия