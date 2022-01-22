https://ria.ru/20220122/peresadka-1769075173.html

В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку

В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку - РИА Новости, 22.01.2022

В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку

Русская православная церковь не имеет причин оспаривать использование генномодифицированной свиньи для пересадки сердца человеку в США, считает председатель... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T18:16

2022-01-22T18:16

2022-01-22T18:16

религия

сша

русская православная церковь

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Русская православная церковь не имеет причин оспаривать использование генномодифицированной свиньи для пересадки сердца человеку в США, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Технические возможности для подобной операции есть и в России, и если результаты американских коллег будут успешными, то технология получит шанс развиваться и широко использоваться, заявил РИА Новости после этого директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили."Если речь идет о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, то у церкви не должно быть оснований для того, чтобы как-либо оспаривать использование этих технологий. <...> Люди на протяжении веков изобретали способы улучшения качества пищи, а сейчас они изобретают многие способы улучшения качество жизни. Само по себе это только хорошо", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя пересадку сердца.Он сравнил с использование новых медицинских технологий с возделыванием райского сада, завещанного первым людям Господом. "Что значит вмешательство в божественный план? Ведь мы же производим, например, селекцию растений... Еще когда Бог вывел человека в рай, он повелел ему возделывать рай... Само по себе это только хорошо", - заключил архиерей.

https://ria.ru/20220114/serdtse-1767856951.html

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сша, русская православная церковь, московский патриархат, россия