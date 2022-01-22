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Религия
https://ria.ru/20220122/peresadka-1769075173.html
В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку
В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку - РИА Новости, 22.01.2022
В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку
Русская православная церковь не имеет причин оспаривать использование генномодифицированной свиньи для пересадки сердца человеку в США, считает председатель... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T18:16
2022-01-22T18:16
религия
сша
русская православная церковь
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Русская православная церковь не имеет причин оспаривать использование генномодифицированной свиньи для пересадки сердца человеку в США, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Технические возможности для подобной операции есть и в России, и если результаты американских коллег будут успешными, то технология получит шанс развиваться и широко использоваться, заявил РИА Новости после этого директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили."Если речь идет о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, то у церкви не должно быть оснований для того, чтобы как-либо оспаривать использование этих технологий. &lt;...&gt; Люди на протяжении веков изобретали способы улучшения качества пищи, а сейчас они изобретают многие способы улучшения качество жизни. Само по себе это только хорошо", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя пересадку сердца.Он сравнил с использование новых медицинских технологий с возделыванием райского сада, завещанного первым людям Господом. "Что значит вмешательство в божественный план? Ведь мы же производим, например, селекцию растений... Еще когда Бог вывел человека в рай, он повелел ему возделывать рай... Само по себе это только хорошо", - заключил архиерей.
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сша, русская православная церковь, московский патриархат, россия
18:16 22.01.2022
 
В РПЦ оценили пересадку сердца свиньи человеку

Митрополит Иларион положительно оценил пересадку сердца свиньи человеку в США

© предоставлено ОВЦС МПГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© предоставлено ОВЦС МП
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Русская православная церковь не имеет причин оспаривать использование генномодифицированной свиньи для пересадки сердца человеку в США, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее издание New York Times сообщило, что медики в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Технические возможности для подобной операции есть и в России, и если результаты американских коллег будут успешными, то технология получит шанс развиваться и широко использоваться, заявил РИА Новости после этого директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, главный внештатный специалист-хирург и эндоскопист Минздрава РФ, кардиохирург Амиран Ревишвили.
"Если речь идет о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, то у церкви не должно быть оснований для того, чтобы как-либо оспаривать использование этих технологий. <...> Люди на протяжении веков изобретали способы улучшения качества пищи, а сейчас они изобретают многие способы улучшения качество жизни. Само по себе это только хорошо", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя пересадку сердца.
Он сравнил с использование новых медицинских технологий с возделыванием райского сада, завещанного первым людям Господом. "Что значит вмешательство в божественный план? Ведь мы же производим, например, селекцию растений... Еще когда Бог вывел человека в рай, он повелел ему возделывать рай... Само по себе это только хорошо", - заключил архиерей.
Операционная - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 15:11
Кардиохирург оценил данные о пересадке свиного сердца человеку в США
 
РелигияСШАРусская православная церковьМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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