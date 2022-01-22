https://ria.ru/20220122/peregovory-1769053491.html

США верят в потепление отношений с Россией

New York Times заметила признаки "потепления" отношений Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 22.01.2022

США верят в потепление отношений с Россией

Отсутствие ультиматумов и "примирительный тон" на переговорах Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позволяют робко надеяться на потепление отношений Москвы и... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:25

2022-01-22T14:25

2022-01-22T14:50

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отсутствие ультиматумов и "примирительный тон" на переговорах Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позволяют робко надеяться на потепление отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявили авторы американской газеты The New York Times.Подчеркнув, что сам факт встречи говорит о возможностях для налаживания контакта, авторы статьи заметили, что позиция госсекретаря США по диалогу с Москвой не совпадает с мнением президента Джо Байдена."Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, Путин готов применить военную силу", — заявили журналисты издания.По их мнению, заявление Блинкена о том, что Соединенные Штаты предоставят России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности, стали самым четким и однозначным итогом переговоров. Журналисты привели слова высокопоставленных американских чиновников, которые утверждают, что российская сторона запросила письменный ответ на свои предложения специально для президента России. "Они считают, что Путин хочет увидеть конкретную позицию Америки своими глазами", — отметили авторы.Также издание утверждает, что лидер американской делегации на переговорах относится к диалогу с российским коллегой с надеждой."Блинкен выразил некоторый оптимизм. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, во время поездки на машине на встречу с Лавровым в отеле на набережной Блинкен заметил высокие волны на бурном Женевском озере. Он сказал своим коллегам, что надеется, что встреча успокоит воду", — подытоживается в материале.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Накануне руководители дипведомств России и США провели встречу в Женеве. Лавров назвал разговор полезным и откровенным, а американский госсекретарь обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/lavrov-1768974421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/vizit-1769032611.html

https://ria.ru/20220121/diskussii-1768945365.html

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в мире, сша, москва, джо байден, нато, энтони блинкен, цены на нефть, россия