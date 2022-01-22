https://ria.ru/20220122/passazhiry-1768901222.html
Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром
Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром - РИА Новости, 22.01.2022
Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром
Стюардесса рассказала о самом невежливом пассажире, с которым она столкнулась, сообщает The Sun. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:52
2022-01-22T03:52
2022-01-22T03:52
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала о самом невежливом пассажире, с которым она столкнулась, сообщает The Sun."Однажды я работала на рейсе во время сильной турбулентности, — поделилась она. — По инструкции нам в этот период не рекомендуется покидать свои места. Мы убрали тележку с напитками и приостановили обслуживание". Однако один из пассажиров настойчиво нажимал кнопку вызова бортпроводников. Девушка с трудом пробралась из хвоста в переднюю часть лайнера: самолет сильно трясло.Когда она подошла к пассажиру, то была уверена, что случилось что-то серьезное. Однако мужчина, высказав недовольство ее медлительностью, потребовал срочно принести воды для своего кота.Другая бортпроводница вспомнила похожий случай. Мужчина во время снижения лайнера "раздраженно жестикулировал, пытаясь получить свой напиток".
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новости - туризм, пассажиры, туризм
Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром
Стюардесса рассказала, как не нужно себя вести на борту самолета
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Стюардесса рассказала о самом невежливом пассажире, с которым она столкнулась, сообщает
The Sun.
"Однажды я работала на рейсе во время сильной турбулентности, — поделилась она. — По инструкции нам в этот период не рекомендуется покидать свои места. Мы убрали тележку с напитками и приостановили обслуживание".
Однако один из пассажиров настойчиво нажимал кнопку вызова бортпроводников. Девушка с трудом пробралась из хвоста в переднюю часть лайнера: самолет сильно трясло.
Когда она подошла к пассажиру, то была уверена, что случилось что-то серьезное. Однако мужчина, высказав недовольство ее медлительностью, потребовал срочно принести воды для своего кота.
Другая бортпроводница вспомнила похожий случай. Мужчина во время снижения лайнера "раздраженно жестикулировал, пытаясь получить свой напиток".