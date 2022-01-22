https://ria.ru/20220122/passazhiry-1768901222.html

Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром

Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром - РИА Новости, 22.01.2022

Стюардесса поделилась историей о встрече с самым невежливым пассажиром

Стюардесса рассказала о самом невежливом пассажире, с которым она столкнулась, сообщает The Sun. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:52

2022-01-22T03:52

2022-01-22T03:52

туризм

новости - туризм

пассажиры

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750515036_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_82f71edbd5c46b6ed33ac65a0a860501.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала о самом невежливом пассажире, с которым она столкнулась, сообщает The Sun."Однажды я работала на рейсе во время сильной турбулентности, — поделилась она. — По инструкции нам в этот период не рекомендуется покидать свои места. Мы убрали тележку с напитками и приостановили обслуживание". Однако один из пассажиров настойчиво нажимал кнопку вызова бортпроводников. Девушка с трудом пробралась из хвоста в переднюю часть лайнера: самолет сильно трясло.Когда она подошла к пассажиру, то была уверена, что случилось что-то серьезное. Однако мужчина, высказав недовольство ее медлительностью, потребовал срочно принести воды для своего кота.Другая бортпроводница вспомнила похожий случай. Мужчина во время снижения лайнера "раздраженно жестикулировал, пытаясь получить свой напиток".

https://ria.ru/20220118/zubnayaschetka-1768256373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, пассажиры, туризм