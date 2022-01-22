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Германия не предала Россию и подложила свинью украинским воякам

WSJ: Германия заблокировала передачу оружия из Эстонии на Украину - РИА Новости, 22.01.2022

Германия не предала Россию и подложила свинью украинским воякам

Германия заблокировала передачу артиллерии из Эстонии на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных немецких и эстонских чиновников. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:54

2022-01-22T01:54

2022-01-22T08:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия заблокировала передачу артиллерии из Эстонии на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных немецких и эстонских чиновников.В статье подчеркивается, что Берлин принял такое решение, поскольку речь идет о вооружении немецкого производства.Представитель немецкого правительства отметил, что прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможен лишь после получения специального разрешения, которое в этом случае пока предоставили. Эстонский чиновник уточнил, что его правительство все еще пытается убедить ФРГ "передумать".Авторы материала пришли к выводу, что позиция Берлина демонстрирует разногласия в западном альянсе по вопросу Украины.Ранее сообщалось, что Таллин планировал поставить Киеву 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220121/sholts-1768993135.html

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в мире, украина, киев, финляндия, эстония, германия, дмитрий песков, нато, россия