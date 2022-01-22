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Германия не предала Россию и подложила свинью украинским воякам
WSJ: Германия заблокировала передачу оружия из Эстонии на Украину - РИА Новости, 22.01.2022
Германия не предала Россию и подложила свинью украинским воякам
Германия заблокировала передачу артиллерии из Эстонии на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных немецких и эстонских чиновников. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:54
2022-01-22T08:00
в мире
украина
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эстония
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дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия заблокировала передачу артиллерии из Эстонии на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных немецких и эстонских чиновников.В статье подчеркивается, что Берлин принял такое решение, поскольку речь идет о вооружении немецкого производства.Представитель немецкого правительства отметил, что прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможен лишь после получения специального разрешения, которое в этом случае пока предоставили. Эстонский чиновник уточнил, что его правительство все еще пытается убедить ФРГ "передумать".Авторы материала пришли к выводу, что позиция Берлина демонстрирует разногласия в западном альянсе по вопросу Украины.Ранее сообщалось, что Таллин планировал поставить Киеву 122-миллиметровые гаубицы, которые были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220121/sholts-1768993135.html
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в мире, украина, киев, финляндия, эстония, германия, дмитрий песков, нато, россия
01:54 22.01.2022 (обновлено: 08:00 22.01.2022)
 
WSJ: Германия заблокировала передачу оружия из Эстонии на Украину

WSJ: Германия заблокировала поставки артиллерии своего производства из Эстонии на Украину

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия заблокировала передачу артиллерии из Эстонии на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных немецких и эстонских чиновников.
В статье подчеркивается, что Берлин принял такое решение, поскольку речь идет о вооружении немецкого производства.
"В отличии от США, Британии, Польши и других союзников немецкое правительство запретило экспортировать смертоносное оружие напрямую на Украину", — говорится в публикации.
Представитель немецкого правительства отметил, что прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможен лишь после получения специального разрешения, которое в этом случае пока предоставили. Эстонский чиновник уточнил, что его правительство все еще пытается убедить ФРГ "передумать".
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Авторы материала пришли к выводу, что позиция Берлина демонстрирует разногласия в западном альянсе по вопросу Украины.
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Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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