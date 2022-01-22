https://ria.ru/20220122/niva-1769059988.html

"Круче только УАЗ": болгары сравнили "Ниву" с иномарками

"Круче только УАЗ": болгары признали превосходство "Нивы" над конкурентами - РИА Новости, 22.01.2022

"Круче только УАЗ": болгары сравнили "Ниву" с иномарками

Болгарская газета "Факты" опубликовала видео со сравнительным тестом внедорожника "Нива", румынского Dacia Duster и японского Suzuki Jimny. Читатели издания... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:38

2022-01-22T15:38

2022-01-22T15:38

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Болгарская газета "Факты" опубликовала видео со сравнительным тестом внедорожника "Нива", румынского Dacia Duster и японского Suzuki Jimny. Читатели издания признали превосходство российской машины.Отмечается, что сейчас в продаже находятся едва ли не сотни различных полноприводных машин, но далеко не все они годятся для бездорожья. Представленные на тесте автомобили проверены временем и отличаются простотой конструкции и дешевизной.Некоторые читатели отметили большие размеры Dacia Duster, другие обратили внимание на комфорт Suzuki, однако многие признали "Ниву" самой приспособленной к бездорожью."Круче Niva только УАЗ, круче УАЗ – ГАЗ 66, круче ГАЗ 66 – Урал, а круче Урала – только "гусеница". Поздравляю поклонников Suzuki, годного для охоты в Сахаре, но не в России", — написал Тоз.С ним согласился пользователь Ганю. Помимо "Нивы", он назвал также УАЗ, ЗиЛ-157 и чехословацкую "Татру"."Вот они могут пройти там, где другие не могут. Все остальное — мусор", — прокомментировал он.Офф-чар обратил внимание на возможности тюнинга. Так, по его словам, наибольший потенциал у Suzuki. Dacia он раскритиковал за отсутствие раздаточной коробки."А что о Niva – единственная ее проблема, что это "Сделано в России"", — добавил читатель.Еще один посетитель сайта напомнил об аналогичном тесте в зимних условиях — на заснеженной трассе."Только "Лада" доехала до конца лыжной трассы", — пояснил он.Читатель Классика напомнил о достижениях российского внедорожника: так, "Нива" поднималась в гору на высоту 5000 метров над уровнем моря, использовалась в суровых условиях Аляски и Норвегии и занимала первые места в сложнейших ралли."Если оставить шутки в стороне, конечно, машина, которая всем нос утирает с 1970-х годов!" — написал он.С ним согласились и другие пользователи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211107/avtoprom-1757918741.html

https://ria.ru/20210923/niva-1751454880.html

https://ria.ru/20220108/mashiny-1766972231.html

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болгария, авто, россия