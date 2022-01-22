Прибалтика — полигон: НАТО готовится к войне с Россией

19:41 22.01.2022 (обновлено: 21:07 22.01.2022)
Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике
Корреспондент Le Figaro Барот: страны НАТО готовятся к "войне" с Россией в Прибалтике
Танки M1A1 Abrams армии США в Литве
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.
В маневрах участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса.
В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии. Причем Соединенное королевство особенно активно в этом процессе. В марте на место британцев прибудут датчане, с подкреплением в виде фрегата.
Часть учений проходит в Латвии: военных НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают в связке в вопросе обороны.
"На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — добавил автор.
Среди целей маневров в Прибалтике — проверка "оперативной совместимости" натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил стран-членов.
"Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. — Прим. Ред.) "усиленного передового присутствия" призваны успокоить и защитить страны Балтии", — пояснил автор.
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Задача этих подразделений — сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.
Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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