https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html

Прибалтика — полигон: НАТО готовится к войне с Россией

Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике - РИА Новости, 22.01.2022

Прибалтика — полигон: НАТО готовится к войне с Россией

Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:41

2022-01-22T19:41

2022-01-22T21:07

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.В маневрах участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса.В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии. Причем Соединенное королевство особенно активно в этом процессе. В марте на место британцев прибудут датчане, с подкреплением в виде фрегата.Часть учений проходит в Латвии: военных НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают в связке в вопросе обороны."На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — добавил автор.Среди целей маневров в Прибалтике — проверка "оперативной совместимости" натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил стран-членов.В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве "рамочная нация" — Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные."Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. — Прим. Ред.) "усиленного передового присутствия" призваны успокоить и защитить страны Балтии", — пояснил автор.Задача этих подразделений — сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220117/nato-1768275443.html

https://ria.ru/20220107/baltika-1766888621.html

https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html

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в мире, литва, канада, латвия, эстония, германия, франция, великобритания, польша, нато, прибалтика, россия