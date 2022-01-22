Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/nato-1769081739.html
Прибалтика — полигон: НАТО готовится к войне с Россией
Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике - РИА Новости, 22.01.2022
Прибалтика — полигон: НАТО готовится к войне с Россией
Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:41
2022-01-22T21:07
в мире
литва
канада
латвия
эстония
германия
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.В маневрах участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса.В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии. Причем Соединенное королевство особенно активно в этом процессе. В марте на место британцев прибудут датчане, с подкреплением в виде фрегата.Часть учений проходит в Латвии: военных НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают в связке в вопросе обороны."На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — добавил автор.Среди целей маневров в Прибалтике — проверка "оперативной совместимости" натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил стран-членов.В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве "рамочная нация" — Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные."Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. — Прим. Ред.) "усиленного передового присутствия" призваны успокоить и защитить страны Балтии", — пояснил автор.Задача этих подразделений — сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220117/nato-1768275443.html
https://ria.ru/20220107/baltika-1766888621.html
https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html
литва
канада
латвия
эстония
германия
франция
великобритания
польша
прибалтика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, канада, латвия, эстония, германия, франция, великобритания, польша, нато, прибалтика, россия
19:41 22.01.2022 (обновлено: 21:07 22.01.2022)
 
Le Figaro: НАТО готовится к "войне" с Россией в Прибалтике

Корреспондент Le Figaro Барот: страны НАТО готовятся к "войне" с Россией в Прибалтике

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США в Литве
Танки M1A1 Abrams армии США в Литве
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США в Литве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Корреспондент газеты Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений НАТО в Прибалтике, где альянс усиливает военное присутствие, готовясь к "конфликту" с Россией.
В маневрах участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса.
В Эстонии дислоцированы около тысячи военных из Франции и Британии. Причем Соединенное королевство особенно активно в этом процессе. В марте на место британцев прибудут датчане, с подкреплением в виде фрегата.
Часть учений проходит в Латвии: военных НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают в связке в вопросе обороны.
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
17 января, 20:18
НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну, пишет Foreign Affairs
"На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — добавил автор.
Среди целей маневров в Прибалтике — проверка "оперативной совместимости" натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил стран-членов.
В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве "рамочная нация" — Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные.
"Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. — Прим. Ред.) "усиленного передового присутствия" призваны успокоить и защитить страны Балтии", — пояснил автор.
Самолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 18:03
В США смоделировали войну с Россией в Прибалтике
Задача этих подразделений — сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.
Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 13:19
Немцы заговорили о войне из-за помощи Литве в противостоянии России
 
В миреЛитваКанадаЛатвияЭстонияГерманияФранцияВеликобританияПольшаНАТОПрибалтикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
Лента новостейМолния
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в СербииПосольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе