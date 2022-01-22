https://ria.ru/20220122/nato-1769020449.html

Посол в Канаде назвал расширение НАТО к границам России необоснованным

Посол в Канаде назвал расширение НАТО к границам России необоснованным - РИА Новости, 22.01.2022

Посол в Канаде назвал расширение НАТО к границам России необоснованным

Расширение НАТО к границам России является необоснованным и вызывает беспокойство, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов канадскому телеканалу CBC. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T07:25

2022-01-22T07:25

2022-01-22T07:25

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Расширение НАТО к границам России является необоснованным и вызывает беспокойство, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов канадскому телеканалу CBC.Он подчеркнул, что Россия не собирается совершать вторжение на Украину. Кроме того, российский посол также отметил, что переговоры по гарантиям безопасности со странами НАТО могут потерпеть провал, если Россия не получит то, что хочет.Отвечая на вопрос о возможных санкциях, которые могут ввести против России страны Запада из-за Украины, Степанов сообщил, что будут последствия в двусторонних отношениях с этими странами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768984284.html

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в мире, киев, сша, канада, дмитрий песков, нато, россия