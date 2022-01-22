Посол в Канаде назвал расширение НАТО к границам России необоснованным
Посол в Канаде Степанов: расширение НАТО к границам России вызывает беспокойство
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
"Мы считаем, что расширение НАТО к нашим границам является необоснованным … Мы обеспокоены нашей безопасностью", — сказал Степанов.
Отвечая на вопрос о возможных санкциях, которые могут ввести против России страны Запада из-за Украины, Степанов сообщил, что будут последствия в двусторонних отношениях с этими странами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.