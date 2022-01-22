https://ria.ru/20220122/napadenie-1769035892.html

В Уфе задержали грабителя, напавшего с ножом на пенсионерку

В Уфе задержали грабителя, напавшего с ножом на пенсионерку - РИА Новости, 22.01.2022

В Уфе задержали грабителя, напавшего с ножом на пенсионерку

Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в нападении на пожилую женщину, которая дала ему отпор, и злоумышленник скрылся с места... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:54

2022-01-22T10:54

2022-01-22T10:54

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 22 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в нападении на пожилую женщину, которая дала ему отпор, и злоумышленник скрылся с места происшествия, сообщили в МВД по Башкирии.Ранее в ведомстве РИА Новости сообщали, что 19 января на улице Менделеева в Уфе прохожий с ножом напал на пожилую женщину. Мужчина пытался отобрать у пенсионерки сумки, но она дала отпор, и преступник скрылся. В соцсетях были опубликованы кадры происшествия, зафиксированные уличным видеонаблюдением. По кадрам было видно, что нападавший несколько раз чем-то ударяет по рукам женщины. Сообщалось, что пострадавшая позже упала без сознания.В пресс-службе МВД по региону сообщили, что на место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа и скорая помощь, женщину госпитализировали. Сотрудники полиции составили ориентировку и начали поиски злоумышленника, в розыске помогли записи с камер уличного видеонаблюдения."Оперативники управления уголовного розыска МВД по республике, управления МВД России по Уфе и отдела полиции №6 УМВД России по городу совместными усилиями установили квартиру, в которой после освобождения из мест лишения свободы начал проживать нападавший. Ранее 30-летний злоумышленник был судим за совершение убийства, кражи, за умышленное уничтожение чужого имущества, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769028049.html

уфа

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происшествия, уфа, республика башкортостан