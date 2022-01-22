https://ria.ru/20220122/napadenie-1769025834.html
Жительница Иркутска напала на полицейских, забиравших у нее чужого ребенка
Жительница Иркутска напала на полицейских, забиравших у нее чужого ребенка - РИА Новости, 22.01.2022
Жительница Иркутска напала на полицейских, забиравших у нее чужого ребенка
Нетрезвая жительница микрорайона Березовый в Иркутске стала фигуранткой уголовного дела после нападения с ножом на сотрудника полиции, приехавшего к ней домой,... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:07
2022-01-22T09:07
2022-01-22T09:12
происшествия
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Нетрезвая жительница микрорайона Березовый в Иркутске стала фигуранткой уголовного дела после нападения с ножом на сотрудника полиции, приехавшего к ней домой, чтобы забрать чужого ребенка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В четверг полицейским Иркутска поступило сообщение об исчезновении двухлетней девочки. Ребенок, по словам отца, рано утром вышел из незапертой квартиры в микрорайоне Березовый и пропал. Сотрудники оперативно начали поиск ребенка. Они выяснили, что накануне ночью родители пропавшей девочки были в гостях у соседей и распивали там спиртное. Проснувшись утром в своей квартире, отец обнаружил пропажу дочери и позвонил в полицию. Во время обхода дома, сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили девочку у соседки, где накануне проходило торжество."При общении 34-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно, отказывалась вернуть ребенка и с ножом набросилась на полицейских. В настоящее время следственными органами СУСК региона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении должностного лица)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с федеральным законом "О полиции" в отношении нетрезвой женщины была применена физическая сила. В результате инцидента никто не пострадал. Девочку вернули живой и здоровой родителям, с которыми инспекторы по делам несовершеннолетних проводят необходимую работу.
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происшествия, иркутск, иркутская область
09:07 22.01.2022 (обновлено: 09:12 22.01.2022)
Жительница Иркутска напала на полицейских, забиравших у нее чужого ребенка
Жительница Иркутска напала на полицейских, пытавшихся забрать у нее чужого ребенка