https://ria.ru/20220122/myasnikov-1769073836.html

"Это самообман": Мясников назвал самые коварные продукты

Мясников назвал самые "коварные" продукты - РИА Новости, 22.01.2022

"Это самообман": Мясников назвал самые коварные продукты

Многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T17:53

2022-01-22T17:53

2022-01-22T18:24

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья, заявил в эфире канала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик заявил, что самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без соусов."Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп — это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий?" — поинтересовался Мясников.Он пояснил, что при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители консерванты, что и повышает калорийность. Другая угроза, исходящая от соусов, — пищевые отравления Особенно это актуально для жарких стран, где добавки по несколько дней стоят на столе."Шикарные отели, пять звезд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц. <…> Там заводится сальмонелла, кишечная палочка", — рассказал Мясников.Он призвал готовить соусы самостоятельно и хранить в холодильнике. Также врач подчеркнул, что такие добавки очень калорийны и по этому показателю сопоставимы с отдельными блюдами."Если вы съели курицу с соусом, то считайте, что вы съели две курицы. Если вы съели рис с соусом, то считайте, что вы съели две порции риса", — пояснил он.Помимо прочего, Мясников указал на опасность соевого соуса — он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников. Медик назвал замену соли соевой добавкой самообманом.

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общество, александр мясников (врач)