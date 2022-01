https://ria.ru/20220122/music-1768908823.html

У Artik & Asti "Гармония", а у Jah Khalib "Оля": музыкальные новинки недели

У Artik & Asti "Гармония", а у Jah Khalib "Оля": музыкальные новинки недели

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Галина Соколова. После ухода Анны Дзюба Artik & Asti снова поют. Jah Khalib посвятил песню "Оле", а Лана Дель Рей второму сезону "Эйфории". Какие еще новые треки вышли на этой неделе — в подборке РИА Новости. Artik & Asti — "Гармония"После того, как в ноябре прошлого года Анна Дзюба неожиданно объявила, что покидает дуэт Artik & Asti, ее друг рэпер и продюсер Артем Умрихин не растерялся. В течение нескольких месяцев он "реанимировал" группу: нашел новую солистку — Севиль Велиеву и представил первый трек в новом составе. Он называется "Гармония". Голос новой солистки действительно чем-то созвучен с высоким вокалом Дзюба. Благодаря этому Artik & Asti воспринимаются как раньше: "тонкими психологами", которые лучше любых дипломированных специалистов знают, как залечить разбитые девичьи сердца. Новая песня продолжает "цикл" любовных высказываний некой лирической героини, которая пытается быть сильной после разрыва с любимым. "Запиваю память апперолем, уже нет боли.." — кажется, это новый клубный хит. Jah Khalib — "Оля"Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) мог бы, как раньше было модно, подарить девушке Оле кружку с ее именем, написанным золотыми буквами, а он сочинил песню. Правда, раньше рэпер уже пел о "Лейле", "Мадине" и "Марии"."Оля, Оля, Оленька, Оля", — шепчет Jah Khalib. Разумеется, это не весь текст, лишь припев. Из сингла слушатели узнают, что "Оля — трудоголик", ведет инстаграм, ходит по ресторанам, но все равно несчастна — любви в ее жизни нет. Многие поклонники предположили, что эта песня посвящена Ольге Бузовой. Действительно много общего, да и вышел трек в день рождения телезвезды — 20 января. Однако тезкам главной героини хочется верить, что композиция адресована всем Олям, и они благодарят Мамедова за это. Лана Дель Рей — "Watercolor Eyes"Певица презентовала трек "Watercolor Eyes", который написан для третьей серии второго сезона сериала HBO "Эйфория". Композиция "Watercolor Eyes" звучит очень типично для Дель Рей: приглушенно и монотонно. Отличие от предыдущих работ лишь в том, что новый трек мрачный и наполнен драмой. В тексте исполнительница рассказывает о боли разбитого сердца, которую многие испытывают после расставания с кем-то очень особенным. Papa Roach — "Stand Up"Участники этой американской рок-группы вышли с сильным музыкальным релизом под названием "Stand Up". Песню спродюсировал Джейсон Эвиган, известный по работе с Дуа Липа и Maroon 5.Отрывок этой агрессивной и одновременно воодушевляющей песни впервые прозвучал около года назад в проморолике спортивной программы, и сразу покорил слушателей. Многие просили выпустить полную версию, и наконец-то это случилось.Charlie Puth — "Light Switch"После долгого перерыва в индустрию вернулся и поп-певец Чарли Пут, под чью "See You Again" в 2015 году плакали зрители седьмого "Форсажа". Трек "Light Switch" стал первым почти за два года сольным релизом музыканта. Эта веселая танцевальная песня о любви, чувствах и страсти, что отлично иллюстрирует клип на нее. В ролике герой Пута появляется в роли заросшего и толстого парня, который отчаялся изменить себя, жизнь и завоевать девушку своей мечты. Однако в какой-то момент он решается на этот шаг и становится совсем другим человеком. За первые сутки с момента размещения клипа на YouTube он набрал более двух миллионов просмотров на YouTube и 300 тысяч лайков.

новости культуры, музыка, ольга бузова, youtube, лана дель рей (элизабет грант), maroon 5, papa roach, дуа липа