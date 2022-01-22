В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков
Заммэра Москвы Бирюков заявил, что в ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Подстанция "Троицкая" является одним из старейших питающих центров в ТиНАО, она была построена в 1941 году. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тысяч потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр "Росатома", детские сады и школы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе модернизации энергетики применяли цифровые технологии и установили современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией.
"При реконструкции распределительного устройства внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и новейшая автоматизированная система телемеханики. Произведена замена устаревших масляных выключателей на современные вакуумные, которые отличаются высокой надежностью", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по реконструкции подстанции "Троицкая" проводились без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.