https://ria.ru/20220122/moskva-1769044931.html

В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков

В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков - РИА Новости, 22.01.2022

В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:45

2022-01-22T12:45

2022-01-22T12:45

общество

троицк

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петр бирюков

тинао

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Подстанция "Троицкая" является одним из старейших питающих центров в ТиНАО, она была построена в 1941 году. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тысяч потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр "Росатома", детские сады и школы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе модернизации энергетики применяли цифровые технологии и установили современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по реконструкции подстанции "Троицкая" проводились без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.

https://ria.ru/20211117/elektrosnabzhenie-1759411132.html

https://ria.ru/20210816/stroitelstvo-1745903810.html

троицк

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общество, троицк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы