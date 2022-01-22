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В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков
В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков - РИА Новости, 22.01.2022
В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:45
2022-01-22T12:45
общество
троицк
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петр бирюков
тинао
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Подстанция "Троицкая" является одним из старейших питающих центров в ТиНАО, она была построена в 1941 году. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тысяч потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр "Росатома", детские сады и школы", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе модернизации энергетики применяли цифровые технологии и установили современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по реконструкции подстанции "Троицкая" проводились без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20211117/elektrosnabzhenie-1759411132.html
https://ria.ru/20210816/stroitelstvo-1745903810.html
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общество, троицк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы
12:45 22.01.2022
 
В ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая", заявил Бирюков

Заммэра Москвы Бирюков заявил, что в ТиНАО завершили реконструкцию подстанции "Троицкая"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию подстанции "Троицкая" в ТиНАО, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Подстанция "Троицкая" является одним из старейших питающих центров в ТиНАО, она была построена в 1941 году. Проведенные работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 60 тысяч потребителей Троицка, поселений Десеновское и Первомайское, 15 промышленных и социально значимых объектов, среди которых научный центр "Росатома", детские сады и школы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Заместитель мэра рассказал, что в ходе модернизации энергетики применяли цифровые технологии и установили современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией.
"При реконструкции распределительного устройства внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и новейшая автоматизированная система телемеханики. Произведена замена устаревших масляных выключателей на современные вакуумные, которые отличаются высокой надежностью", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы по реконструкции подстанции "Троицкая" проводились без отключений потребителей, энергоснабжение всех подключенных объектов осуществляется в штатном режиме.
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ОбществоТроицкГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Петр БирюковТиНАОГородское хозяйство Москвы
 
 
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