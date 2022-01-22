Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html
Договорились? Пушков придумал способ жестоко наказать Молдавию
Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду - РИА Новости, 22.01.2022
Договорились? Пушков придумал способ жестоко наказать Молдавию
Сенатор Алексей Пушков призвал в Telegram к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:29
2022-01-22T04:28
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
алексей пушков
газпром
майя санду
молдовагаз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал в Telegram к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента страны Майи Санду.Ранее в эфире румынского телеканала Pro TV глава государства заявила, что Россия якобы направила "своих людей" в Приднестровье в 1992 году и спровоцировала вооруженный конфликт в регионе, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.Уже в январе "Молдовагаз" снова столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30 процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sandu-1768818410.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, алексей пушков, газпром, майя санду, молдовагаз, россия
01:29 22.01.2022 (обновлено: 04:28 22.01.2022)
 
Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду

Сенатор Совфеда Пушков: нужно отменить уступки Кишиневу по газу после слов Санду о России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал в Telegram к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента страны Майи Санду.
Ранее в эфире румынского телеканала Pro TV глава государства заявила, что Россия якобы направила "своих людей" в Приднестровье в 1992 году и спровоцировала вооруженный конфликт в регионе, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.
"И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше", — написал Пушков.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.
Уже в январе "Молдовагаз" снова столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30 процентов.
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 21:25В мире
Президент Молдавии Санду обратилась к населению в связи с газовым кризисом
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаАлексей ПушковГазпромМайя СандуМолдовагазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"