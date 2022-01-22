https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html

Договорились? Пушков придумал способ жестоко наказать Молдавию

Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду - РИА Новости, 22.01.2022

Договорились? Пушков придумал способ жестоко наказать Молдавию

Сенатор Алексей Пушков призвал в Telegram к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:29

2022-01-22T01:29

2022-01-22T04:28

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

алексей пушков

газпром

майя санду

молдовагаз

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал в Telegram к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента страны Майи Санду.Ранее в эфире румынского телеканала Pro TV глава государства заявила, что Россия якобы направила "своих людей" в Приднестровье в 1992 году и спровоцировала вооруженный конфликт в регионе, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.Уже в январе "Молдовагаз" снова столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30 процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sandu-1768818410.html

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, алексей пушков, газпром, майя санду, молдовагаз, россия