Договорились? Пушков придумал способ жестоко наказать Молдавию

01:29 22.01.2022 (обновлено: 04:28 22.01.2022)
Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду
Сенатор Совфеда Пушков: нужно отменить уступки Кишиневу по газу после слов Санду о России
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал в Telegram к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента страны Майи Санду.
"И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше", — написал Пушков.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября. Российский холдинг заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной полной оплаты текущих поставок. В ноябре республике понадобилась отсрочка. Власти страны одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем подобное может повториться.
Уже в январе "Молдовагаз" снова столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30 процентов.