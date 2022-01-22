https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 22.01.2022
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании", сообщили... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:52
2022-01-22T12:52
2022-01-22T12:52
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании", сообщили журналистам в Красноярском краевом суде."Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного Часть 3 статьи 207 УК РФ. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день до 23 февраля 2022 года", - сообщили в суде.В пятницу в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что в Красноярске задержаны несколько подростков, рассылавших сообщения о минировании.Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 классов, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. "Учились хорошо, из благополучных семей. Спокойные, за все время обучения правонарушений не совершали. Один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль", - рассказал источник.Волна "минирований" началась в Красноярске 13 января, тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ. На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. 18 января эвакуировали 122 школы. В среду эвакуировали детсады. В этот же день краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.
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происшествия, красноярск
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
В Красноярске арестовали двух школьников из-за ложных сообщений о минировании
КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании", сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
"Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного Часть 3 статьи 207 УК РФ. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день до 23 февраля 2022 года", - сообщили в суде.
В пятницу в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что в Красноярске задержаны несколько подростков, рассылавших сообщения о минировании.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 классов, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. "Учились хорошо, из благополучных семей. Спокойные, за все время обучения правонарушений не совершали. Один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль", - рассказал источник.
Волна "минирований" началась в Красноярске
13 января, тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ. На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. 18 января эвакуировали 122 школы. В среду эвакуировали детсады. В этот же день краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.