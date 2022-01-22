Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 22.01.2022
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании", сообщили... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:52
2022-01-22T12:52
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании", сообщили журналистам в Красноярском краевом суде."Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного Часть 3 статьи 207 УК РФ. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день до 23 февраля 2022 года", - сообщили в суде.В пятницу в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что в Красноярске задержаны несколько подростков, рассылавших сообщения о минировании.Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 классов, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. "Учились хорошо, из благополучных семей. Спокойные, за все время обучения правонарушений не совершали. Один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль", - рассказал источник.Волна "минирований" началась в Красноярске 13 января, тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ. На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. 18 января эвакуировали 122 школы. В среду эвакуировали детсады. В этот же день краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.
https://ria.ru/20220121/psevdominirovaniya-1768962433.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
12:52 22.01.2022
 
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"

В Красноярске арестовали двух школьников из-за ложных сообщений о минировании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 23 февраля двух подростков, подозреваемых в рассылке ложных сообщений о "минировании", сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
"Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного Часть 3 статьи 207 УК РФ. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу сроком на месяц и один день до 23 февраля 2022 года", - сообщили в суде.
В пятницу в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что в Красноярске задержаны несколько подростков, рассылавших сообщения о минировании.
Источник в силовых структурах региона рассказал РИА Новости, что арестованы двое учащихся 11 классов, подозреваемых в сообщениях о ложных минированиях школ. "Учились хорошо, из благополучных семей. Спокойные, за все время обучения правонарушений не совершали. Один из них отличник, по результатам обучения претендовал на медаль", - рассказал источник.
Волна "минирований" началась в Красноярске 13 января, тогда было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников красноярских школ. На следующий день и 17 января эвакуация повторилась еще в нескольких школах. 18 января эвакуировали 122 школы. В среду эвакуировали детсады. В этот же день краевые власти заявили, что эвакуация из-за "минирований" больше проводиться не будет, поскольку со вторника все образовательные учреждения города взяты силовиками под круглосуточную охрану.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 17:41
На Украине обвинили спецслужбы России в организации массовых "минирований"
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"