https://ria.ru/20220122/mery-1769014172.html
Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России
Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России - РИА Новости, 22.01.2022
Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России
США рассматривают и военные меры, помимо экономических, против России в случае эскалации вокруг Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:52
2022-01-22T01:52
2022-01-22T04:53
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линда томас-гринфилд
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дмитрий песков
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ООН, 22 янв — РИА Новости. США рассматривают и военные меры, помимо экономических, против России в случае эскалации вокруг Украины, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.Ведущий напомнил угрозу президента США Джо Байдена о серьезных экономических последствиях для России в случае вторжения на Украину и спросил, "принимаются ли во внимание и военные контрмеры".При этом она напомнила, что Вашингтон работает с Киевом с 2014 года."Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам", — указала она.Постпред заявила, что США, помимо прочего, оказывают Украине консультационную поддержку.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220121/sanktsii-1769008396.html
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в мире, украина, сша, оон, россия, линда томас-гринфилд, киев, дмитрий песков, джо байден, нато
01:52 22.01.2022 (обновлено: 04:53 22.01.2022)
Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России
Постпред в ООН: США рассматривают военные меры против России в случае эскалации на Украине