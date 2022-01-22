https://ria.ru/20220122/mayning-1769028476.html
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют - РИА Новости, 22.01.2022
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
Предложения Банка России в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, при этом... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:30
2022-01-22T09:30
2022-01-22T15:24
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения Банка России в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, при этом запретить майнинг и контролировать движение криптовалют не так просто, считают опрошенные РИА Новости эксперты.ЦБ России в четверг опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в стране. Так, регулятор предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение. А за нарушения этих требований ЦБ ввести ответственность в виде штрафов.Выбор для государства"Я надеюсь, что предложение ЦБ о запрете майнинга реализовано не будет и законодатели не запретят нишу, в которой у России большие перспективы и шансы стать значимым игроком на мировом рынке. Более того, если майнинг будет запрещен, то эти действия в очередной раз ухудшат инвестиционный климат, у которого и без того проблемы", — говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.Он считает, что запрет не приведет к немедленному прекращению майнинга в России. "Доля майнеров, находящихся в тени, вырастет. Другие начнут релокацию в другие страны. Во-вторых, те майнеры, которые еще вчера готовы были платить налоги, чтобы быть "в законе", теперь будут скрываться. И никаких налоговых отчислений. Плохо от этого будет прежде всего региональным бюджетам. В-третьих, Россия окончательно упустит свой шанс занять ведущую роль на рынке криптовалют и майнинга", — добавил собеседник агентства.Управляющий ликвидностью компании EMCD Денис Смирнов также отмечает, что запретить майнинг не так просто и даже в Китае, где более жесткий контроль, майнеры продолжают нелегально добывать биткоины. "Контролировать движение биткоина тем более непросто, и, думаю, это в ЦБ понимают, поэтому даже там не предлагают запрещать владеть криптовалютами", — продолжил эксперт.При этом он напомнил, что в конце прошлого года Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума предлагали признать майнинг предпринимательской деятельностью. "В ближайшее время государству предстоит определиться, что ему важнее: высокотехнологичная сфера, способная генерировать высокие налоги и создавать новые рабочие места, или очередная нелегальная зона, на попытки контроля за которой уйдет масса ресурсов правоохранителей", — указал Смирнов."Я думаю, инвесторам не стоить торопиться с выводами. ЦБ уже не впервые критикует криптовалюту. Такие предложения закономерны для государственного института, главной задачей которого является укрепление национальной валюты и борьба с ее конкурентами. Но позиция государства должна формироваться с учетом мнения всех стейкхолдеров", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuty-1768803020.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
09:30 22.01.2022 (обновлено: 15:24 22.01.2022)
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
Эксперты: запрет майнинга криптовалют в России вызовет рост теневого сектора в этой сфере
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения Банка России в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, при этом запретить майнинг и контролировать движение криптовалют не так просто, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ЦБ России в четверг опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в стране. Так, регулятор предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение. А за нарушения этих требований ЦБ
ввести ответственность в виде штрафов.
Выбор для государства
"Я надеюсь, что предложение ЦБ о запрете майнинга реализовано не будет и законодатели не запретят нишу, в которой у России большие перспективы и шансы стать значимым игроком на мировом рынке. Более того, если майнинг будет запрещен, то эти действия в очередной раз ухудшат инвестиционный климат, у которого и без того проблемы", — говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Он считает, что запрет не приведет к немедленному прекращению майнинга в России. "Доля майнеров, находящихся в тени, вырастет. Другие начнут релокацию в другие страны. Во-вторых, те майнеры, которые еще вчера готовы были платить налоги, чтобы быть "в законе", теперь будут скрываться. И никаких налоговых отчислений. Плохо от этого будет прежде всего региональным бюджетам. В-третьих, Россия окончательно упустит свой шанс занять ведущую роль на рынке криптовалют и майнинга", — добавил собеседник агентства.
Управляющий ликвидностью компании EMCD Денис Смирнов также отмечает, что запретить майнинг не так просто и даже в Китае
, где более жесткий контроль, майнеры продолжают нелегально добывать биткоины. "Контролировать движение биткоина тем более непросто, и, думаю, это в ЦБ понимают, поэтому даже там не предлагают запрещать владеть криптовалютами", — продолжил эксперт.
При этом он напомнил, что в конце прошлого года Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума
предлагали признать майнинг предпринимательской деятельностью. "В ближайшее время государству предстоит определиться, что ему важнее: высокотехнологичная сфера, способная генерировать высокие налоги и создавать новые рабочие места, или очередная нелегальная зона, на попытки контроля за которой уйдет масса ресурсов правоохранителей", — указал Смирнов.
"Я думаю, инвесторам не стоить торопиться с выводами. ЦБ уже не впервые критикует криптовалюту. Такие предложения закономерны для государственного института, главной задачей которого является укрепление национальной валюты и борьба с ее конкурентами. Но позиция государства должна формироваться с учетом мнения всех стейкхолдеров", — заключил эксперт.