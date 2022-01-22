Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/mayning-1769028476.html
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют - РИА Новости, 22.01.2022
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют
Предложения Банка России в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, при этом... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:30
2022-01-22T15:24
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_9f0578b11e6b8d9a6afb43df382b8b77.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения Банка России в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, при этом запретить майнинг и контролировать движение криптовалют не так просто, считают опрошенные РИА Новости эксперты.ЦБ России в четверг опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в стране. Так, регулятор предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение. А за нарушения этих требований ЦБ ввести ответственность в виде штрафов.Выбор для государства"Я надеюсь, что предложение ЦБ о запрете майнинга реализовано не будет и законодатели не запретят нишу, в которой у России большие перспективы и шансы стать значимым игроком на мировом рынке. Более того, если майнинг будет запрещен, то эти действия в очередной раз ухудшат инвестиционный климат, у которого и без того проблемы", — говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.Он считает, что запрет не приведет к немедленному прекращению майнинга в России. "Доля майнеров, находящихся в тени, вырастет. Другие начнут релокацию в другие страны. Во-вторых, те майнеры, которые еще вчера готовы были платить налоги, чтобы быть "в законе", теперь будут скрываться. И никаких налоговых отчислений. Плохо от этого будет прежде всего региональным бюджетам. В-третьих, Россия окончательно упустит свой шанс занять ведущую роль на рынке криптовалют и майнинга", — добавил собеседник агентства.Управляющий ликвидностью компании EMCD Денис Смирнов также отмечает, что запретить майнинг не так просто и даже в Китае, где более жесткий контроль, майнеры продолжают нелегально добывать биткоины. "Контролировать движение биткоина тем более непросто, и, думаю, это в ЦБ понимают, поэтому даже там не предлагают запрещать владеть криптовалютами", — продолжил эксперт.При этом он напомнил, что в конце прошлого года Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума предлагали признать майнинг предпринимательской деятельностью. "В ближайшее время государству предстоит определиться, что ему важнее: высокотехнологичная сфера, способная генерировать высокие налоги и создавать новые рабочие места, или очередная нелегальная зона, на попытки контроля за которой уйдет масса ресурсов правоохранителей", — указал Смирнов."Я думаю, инвесторам не стоить торопиться с выводами. ЦБ уже не впервые критикует криптовалюту. Такие предложения закономерны для государственного института, главной задачей которого является укрепление национальной валюты и борьба с ее конкурентами. Но позиция государства должна формироваться с учетом мнения всех стейкхолдеров", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuty-1768803020.html
https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
09:30 22.01.2022 (обновлено: 15:24 22.01.2022)
 
Эксперты оценили предложение Центробанка о запрете майнинга криптовалют

Эксперты: запрет майнинга криптовалют в России вызовет рост теневого сектора в этой сфере

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения Банка России в отношении регулирования рынка криптовалют ухудшат инвестиционный климат в стране и лишат бюджеты налоговых поступлений, при этом запретить майнинг и контролировать движение криптовалют не так просто, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ЦБ России в четверг опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в стране. Так, регулятор предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение. А за нарушения этих требований ЦБ ввести ответственность в виде штрафов.

Выбор для государства

"Я надеюсь, что предложение ЦБ о запрете майнинга реализовано не будет и законодатели не запретят нишу, в которой у России большие перспективы и шансы стать значимым игроком на мировом рынке. Более того, если майнинг будет запрещен, то эти действия в очередной раз ухудшат инвестиционный климат, у которого и без того проблемы", — говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Он считает, что запрет не приведет к немедленному прекращению майнинга в России. "Доля майнеров, находящихся в тени, вырастет. Другие начнут релокацию в другие страны. Во-вторых, те майнеры, которые еще вчера готовы были платить налоги, чтобы быть "в законе", теперь будут скрываться. И никаких налоговых отчислений. Плохо от этого будет прежде всего региональным бюджетам. В-третьих, Россия окончательно упустит свой шанс занять ведущую роль на рынке криптовалют и майнинга", — добавил собеседник агентства.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 19:52
Государственное регулирование рынка криптовалют. Мировой опыт
Управляющий ликвидностью компании EMCD Денис Смирнов также отмечает, что запретить майнинг не так просто и даже в Китае, где более жесткий контроль, майнеры продолжают нелегально добывать биткоины. "Контролировать движение биткоина тем более непросто, и, думаю, это в ЦБ понимают, поэтому даже там не предлагают запрещать владеть криптовалютами", — продолжил эксперт.
При этом он напомнил, что в конце прошлого года Минэкономразвития, Минэнерго и Госдума предлагали признать майнинг предпринимательской деятельностью. "В ближайшее время государству предстоит определиться, что ему важнее: высокотехнологичная сфера, способная генерировать высокие налоги и создавать новые рабочие места, или очередная нелегальная зона, на попытки контроля за которой уйдет масса ресурсов правоохранителей", — указал Смирнов.
"Я думаю, инвесторам не стоить торопиться с выводами. ЦБ уже не впервые критикует криптовалюту. Такие предложения закономерны для государственного института, главной задачей которого является укрепление национальной валюты и борьба с ее конкурентами. Но позиция государства должна формироваться с учетом мнения всех стейкхолдеров", — заключил эксперт.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:13
ЦБ заявил о риске формирования пузыря на рынке криптовалют
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"