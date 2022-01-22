https://ria.ru/20220122/lotereya-1769060602.html

Житель Литвы выиграл в лотерею 24 миллиона евро

Житель Литвы выиграл в лотерею 24 миллиона евро - РИА Новости, 22.01.2022

Житель Литвы выиграл в лотерею 24 миллиона евро

Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро, что является рекордной суммой для стран Балтии, сообщает портал lrytas.lt. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:47

2022-01-22T15:47

2022-01-22T15:47

в мире

литва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Житель Литвы выиграл в лотерею Eurojackpot 24 миллиона евро, что является рекордной суммой для стран Балтии, сообщает портал lrytas.lt."Главный приз составлял более 48 миллионов евро, которые пополам разделили победители из Германии и Литвы. Точная сумма выигрыша составила 24 000 400,10 евро… Заместитель главного директора одного из организаторов лотереи Донатас Казлаускас подтвердил, что это крупнейший выигрыш не только в Литве, но и во всех странах Балтии", - говорится в сообщении.Как сообщает издание, счастливый билет был куплен 20 января в вильнюсском магазине сети Maxima. До этого рекордный выигрыш в Литве составлял 13 миллионов евро, когда летом 2021 года житель Вильнюса зашел в магазин за минеральной водой и заодно приобрел лотерейный билет.

https://ria.ru/20211005/lotereya-1753195484.html

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в мире, литва, вильнюс, балтия