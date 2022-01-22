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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер актер из сериала "Ранетки"
Умер актер из сериала "Ранетки" - РИА Новости, 22.01.2022
Умер актер из сериала "Ранетки"
Известный латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет, заявил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:48
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латвия
арнис лицитис
культура
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РИГА, 22 янв — РИА Новости. Известный латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет, заявил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге.По информации "Кинопоиска" на большом экране он дебютировал в 1965 году, когда снялся в картине "Двадцать лет спустя" режиссера Аиды Манасаровой.Лицитис сыграл более чем в 200 фильмах и телесериалах. В частности, актер известен по ролям в "Ранетках", "Долгой дороге в дюнах", "Мираже", "Малиновом вине", "Страшном лете" и по многим другим работам.С 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.
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в мире, рига, латвия, арнис лицитис
01:48 22.01.2022 (обновлено: 11:52 22.01.2022)
 
Умер актер из сериала "Ранетки"

Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис, известный по сериалу "Ранетки"

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкЛатвийский актер Арнис Лицитис
Латвийский актер Арнис Лицитис - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Галина Кмит
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Латвийский актер Арнис Лицитис. Архивное фото
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РИГА, 22 янв — РИА Новости. Известный латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет, заявил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.

"Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино", — отметил Залманис.

Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге.
По информации "Кинопоиска" на большом экране он дебютировал в 1965 году, когда снялся в картине "Двадцать лет спустя" режиссера Аиды Манасаровой.
Лицитис сыграл более чем в 200 фильмах и телесериалах. В частности, актер известен по ролям в "Ранетках", "Долгой дороге в дюнах", "Мираже", "Малиновом вине", "Страшном лете" и по многим другим работам.
С 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.
 
КультураВ миреРигаЛатвияАрнис Лицитис
 
 
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