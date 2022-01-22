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Умер актер из сериала "Ранетки"

Умер актер из сериала "Ранетки" - РИА Новости, 22.01.2022

Умер актер из сериала "Ранетки"

Известный латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет, заявил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:48

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РИГА, 22 янв — РИА Новости. Известный латвийский актер Арнис Лицитис умер в возрасте 76 лет, заявил в Facebook его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге.По информации "Кинопоиска" на большом экране он дебютировал в 1965 году, когда снялся в картине "Двадцать лет спустя" режиссера Аиды Манасаровой.Лицитис сыграл более чем в 200 фильмах и телесериалах. В частности, актер известен по ролям в "Ранетках", "Долгой дороге в дюнах", "Мираже", "Малиновом вине", "Страшном лете" и по многим другим работам.С 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.

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в мире, рига, латвия, арнис лицитис