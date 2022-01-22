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Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина - РИА Новости, 22.01.2022
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:26
2022-01-22T01:26
политика
общество
москва
геннадий зюганов
московская городская дума
госдума рф
яблоко
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.В пятницу сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками.
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политика, общество, москва, геннадий зюганов, московская городская дума, госдума рф, яблоко, владимир ленин (владимир ульянов), сергей митрохин
01:26 22.01.2022
 
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина

Председатель КПРФ Зюганов назвал малограмотными и бессовестными желающих похоронить Ленина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.
В пятницу сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.
"Но это просто малограмотные люди, потерявшие всякую совесть", — сказал Зюганов, комментируя предложения о захоронении.
Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками.
Люди на Красной площади, где находится мавзолей Ленина - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 08:44
"Коммунисты России" ответили на предложения захоронить Ленина
 
ПолитикаОбществоМоскваГеннадий ЗюгановМосковская городская думаГосдума РФЯблокоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Сергей Митрохин
 
 
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