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Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина - РИА Новости, 22.01.2022
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:26
2022-01-22T01:26
2022-01-22T01:26
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.В пятницу сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками.
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политика, общество, москва, геннадий зюганов, московская городская дума, госдума рф, яблоко, владимир ленин (владимир ульянов), сергей митрохин
Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина
Председатель КПРФ Зюганов назвал малограмотными и бессовестными желающих похоронить Ленина