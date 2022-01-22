https://ria.ru/20220122/lenin-1769013455.html

Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина

Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина - РИА Новости, 22.01.2022

Зюганов назвал малограмотными желающих похоронить Ленина

Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:26

2022-01-22T01:26

2022-01-22T01:26

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Предложения о захоронении Владимира Ленина высказывают малограмотные люди, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.В пятницу сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками.

https://ria.ru/20220121/lenin-1768844979.html

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политика, общество, москва, геннадий зюганов, московская городская дума, госдума рф, яблоко, владимир ленин (владимир ульянов), сергей митрохин