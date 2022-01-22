https://ria.ru/20220122/lekarstvo-1769083701.html
Эти лекарства работают, как наркотик
Доктор Мясников сравнил капли для носа с наркотиками - РИА Новости, 22.01.2022
Эти лекарства работают, как наркотик
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" заявил о способности сосудосуживающих капель от насморка вызвать зависимость быстрее, чем... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T20:13
2022-01-22T20:13
2022-01-22T20:13
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" заявил о способности сосудосуживающих капель от насморка вызвать зависимость быстрее, чем наркотики."Вы капаете (назальные капли. — Прим. Ред.), и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики", — заявил врач.Когда действие препарата заканчивается, то, по словам медика, возвращается заложенность носа в более тяжелой форме. После этого пациенты снова применяют капли, и все повторяется — возникает зависимость."Это называется медикаментозный ринит, это вызывает серьезные проблемы, потому что потом уже надо принимать гормоны", — сказал Мясников.Врач пояснил, что лечение от зависимости занимает несколько недель, и призвал применять капли от насморка не более трех-пяти дней подряд.Кроме того, врач назвал лекарства, способные вызвать заложенность носа. В список попали средство от эректильной дисфункции силденафил, ряд препаратов от гипертонии, например, матопролол и каптоприл, и эстроген. Такой побочный эффект может возникнуть также от ибупрофена и диклофенака. Помимо прочего заложенность носа может возникнуть при некоторых хронических заболеваниях: гастроэзофагеальном рефлюксе, болезнях щитовидки и саркоидозе.
https://ria.ru/20220122/myasnikov-1769073836.html
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общество, александр мясников (врач)
Доктор Мясников сравнил капли для носа с наркотиками
Врач и телеведущий Мясников приравнял капли от насморка к наркотикам
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1"
заявил о способности сосудосуживающих капель от насморка вызвать зависимость быстрее, чем наркотики.
"Вы капаете (назальные капли. — Прим. Ред.), и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики", — заявил врач.
Когда действие препарата заканчивается, то, по словам медика, возвращается заложенность носа в более тяжелой форме. После этого пациенты снова применяют капли, и все повторяется — возникает зависимость.
"Это называется медикаментозный ринит, это вызывает серьезные проблемы, потому что потом уже надо принимать гормоны", — сказал Мясников
.
Врач пояснил, что лечение от зависимости занимает несколько недель, и призвал применять капли от насморка не более трех-пяти дней подряд.
Кроме того, врач назвал лекарства, способные вызвать заложенность носа. В список попали средство от эректильной дисфункции силденафил, ряд препаратов от гипертонии, например, матопролол и каптоприл, и эстроген. Такой побочный эффект может возникнуть также от ибупрофена и диклофенака. Помимо прочего заложенность носа может возникнуть при некоторых хронических заболеваниях: гастроэзофагеальном рефлюксе, болезнях щитовидки и саркоидозе.