https://ria.ru/20220122/lekarstva-1769056689.html

Правительство выделит средства на незарегистрированные в России лекарства

Правительство выделит средства на незарегистрированные в России лекарства - РИА Новости, 22.01.2022

Правительство выделит средства на незарегистрированные в России лекарства

Правительство России одобрило выделение Минздраву средств на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:02

2022-01-22T15:02

2022-01-22T15:24

правительство рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение Минздраву средств на закупку лекарств, незарегистрированных в РФ, сообщается на сайте кабмина.Среди вопросов, которые кабмин рассматривал на заседании в пятницу, был вопрос "о выделении Минздраву России в 2022 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление закупок федеральным казенным учреждением "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" министерства здравоохранения РФ лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе не зарегистрированных в РФ, для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и распространением нового штамма "омикрон" проект предусматривает выделение средств на закупку лекарственных препаратов, в том числе не зарегистрированных в России, для оказания медпомощи пациентам.Также кабмин одобрил выделение средств на лекарства для пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь амбулаторно, то есть обеспечить лекарствами не менее 837 850 пациентов.

https://ria.ru/20220118/lekarstva-1768304027.html

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правительство рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19