https://ria.ru/20220122/lebed-1769054889.html
"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя
"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя - РИА Новости, 22.01.2022
"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя
Сотрудники общественной организации защиты животных "Конная тропа" спасли двух тяжело раненых лебедей, попавших в беду в заболоченной местности Ленинского района Волгоградской области.
2022-01-22T14:35
2022-01-22T14:35
2022-01-22T14:35
видео
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Одна из птиц в итоге скончалась в приюте "Птичий остров". Лебедь Гриша тяжело переживает утрату, потому что это парные птицы. Его планируют реабилитировать и выпустить на волю.
РИА Новости
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"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя
Сотрудники общественной организации защиты животных "Конная тропа" спасли двух тяжело раненых лебедей, попавших в беду в заболоченной местности Ленинского района Волгоградской области. Одна из птиц в итоге скончалась в приюте "Птичий остров". Лебедь Гриша тяжело переживает утрату, потому что это парные птицы. Его планируют реабилитировать и выпустить на волю.
2022-01-22T14:35
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя
Сотрудники общественной организации защиты животных "Конная тропа" спасли двух тяжело раненых лебедей, попавших в беду в заболоченной местности Ленинского района Волгоградской области.
2022-01-22T14:35
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PT0M51S
"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя
Сотрудники общественной организации защиты животных "Конная тропа" спасли двух тяжело раненых лебедей, попавших в беду в заболоченной местности Ленинского района Волгоградской области.