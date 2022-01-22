https://ria.ru/20220122/lebed-1769054889.html

"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя

"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя - РИА Новости, 22.01.2022

"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя

Сотрудники общественной организации защиты животных "Конная тропа" спасли двух тяжело раненых лебедей, попавших в беду в заболоченной местности Ленинского района Волгоградской области.

2022-01-22T14:35

2022-01-22T14:35

2022-01-22T14:35

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769054094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9bb657ea6ec58090a7f5a84915dc8a42.jpg

Одна из птиц в итоге скончалась в приюте "Птичий остров". Лебедь Гриша тяжело переживает утрату, потому что это парные птицы. Его планируют реабилитировать и выпустить на волю.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Он остался один": зоозащитники выхаживают раненого лебедя Сотрудники общественной организации защиты животных "Конная тропа" спасли двух тяжело раненых лебедей, попавших в беду в заболоченной местности Ленинского района Волгоградской области. Одна из птиц в итоге скончалась в приюте "Птичий остров". Лебедь Гриша тяжело переживает утрату, потому что это парные птицы. Его планируют реабилитировать и выпустить на волю. 2022-01-22T14:35 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, видео