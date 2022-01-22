https://ria.ru/20220122/lavrov-1769054350.html

Лавров поблагодарил главу Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном

Лавров поблагодарил главу Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном - РИА Новости, 22.01.2022

Лавров поблагодарил главу Швейцарии за организацию встречи с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Игнацио Кассиса за помощь в организации переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T14:31

2022-01-22T14:31

2022-01-22T14:31

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женева (город)

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сергей лавров

обсе

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил президента Швейцарии Игнацио Кассиса за помощь в организации переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в субботу.В Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи Лаврова и Кассиса, состоявшейся в пятницу в Женеве, состоялся конструктивный обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также по ряду актуальных международных проблем, и был подчеркнут дружественный, позитивный и содержательный характер российско-швейцарских отношений."С российской стороны была высказана признательность швейцарским партнерам за помощь в организации российско-американских переговоров на женевской площадке", - сообщили в МИД РФ.Ранее Игнацио Кассис сказал, что Швейцария готова способствовать организации новой встречи Лаврова и Блинкена, если это потребуется.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/lavrov-1768974421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/blinken-1768966467.html

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женева (город)

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в мире, сша, женева (город), арктический совет, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия