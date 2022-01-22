https://ria.ru/20220122/latviya-1769065944.html

МВД Латвии хочет продлить режим ЧС на границе с Белоруссией

МВД Латвии хочет продлить режим ЧС на границе с Белоруссией - РИА Новости, 22.01.2022

МВД Латвии хочет продлить режим ЧС на границе с Белоруссией

Чрезвычайную ситуацию (ЧС) на границе Латвии и Белоруссии планируется продлить до 10 мая, свидетельствуют поправки к распоряжению о ЧС, подготовленные... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:44

2022-01-22T16:44

2022-01-22T16:44

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РИГА, 22 янв – РИА Новости. Чрезвычайную ситуацию (ЧС) на границе Латвии и Белоруссии планируется продлить до 10 мая, свидетельствуют поправки к распоряжению о ЧС, подготовленные латвийским МВД.В аннотации к поправкам сказано, что с 10 августа прошлого года до 20 января этого года пресечено незаконное пересечение государственной границы 4 962 лицами. С 13 декабря количество пытающихся нелегально пересечь границу увеличилось — в этот период пресечены попытки 2 043 человек."МВД считает необходимым продление режима ЧС на границе с Белоруссией до 10 мая", - говорится в аннотации.Прогнозируется что дополнительные расходы, которые возникнут в случае продления чрезвычайной ситуации, составит 3,888 миллиона евро.Решение о продлении режим ЧС на границе должно принять правительство.Чрезвычайная ситуация на границе с Белоруссией была введена 11 августа, а в ноябре правительство продлило ее до 10 февраля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/granitsa-1766359991.html

https://ria.ru/20211118/estoniya-1759658124.html

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