https://ria.ru/20220122/kuba-1769039044.html
Куба упростила правила въезда для пакетных туристов
Куба упростила правила въезда для пакетных туристов - РИА Новости, 22.01.2022
Куба упростила правила въезда для пакетных туристов
Куба смягчила правила въезда для организованных путешественников из России, теперь им не нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, обновленная информация... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:47
2022-01-22T11:47
2022-01-22T18:18
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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отдых на море
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Куба смягчила правила въезда для организованных путешественников из России, теперь им не нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, обновленная информация уже опубликована на сайтах некоторых туроператоров, сообщает АТОР.Таким образом, из списка обязательных требований для Острова свободы остается только заполнение до вылета электронной формы D'Viajeros. Однако те, кто не успел это сделать до отправления, смогут разобраться с анкетой по прибытии: в аэропортах Кубы будет бесплатный беспроводной доступ в интернет в течение 30 минут. Что касается самостоятельных туристов, то для них правила остаются прежними: отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также заполнение электронной формы D'Viajeros.
https://ria.ru/20220120/kuba-1768520972.html
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РИА Новости
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куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
11:47 22.01.2022 (обновлено: 18:18 22.01.2022)
Куба упростила правила въезда для пакетных туристов
Куба отменила сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для российских туристов в составе групп